SkinBioTherapeutics se hunde más de un 50% tras un 'profit warning' por la investigación a su exCEO

Archivo - Mujer rascándose el brazo - NENSURIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de SkinBioTherapeutics llegaban a caer hasta un 55% en la apertura de este lunes en la Bolsa de Londres, después de que el laboratorio dermatológico haya informado de que su "investigación urgente" a raíz de las preocupaciones sobre la conducta de su ex consejero delegado ha llevado a la junta a buscar la reversión de todos los ingresos por regalías acumulados en el ejercicio fiscal 2025.

La compañía, que el pasado viernes anunció la dimisión como CEO de Stuart Ashman, tras haber sido suspendido por el consejo de administración a la espera de una investigación sobre su conducta, ha informado este lunes de que, además de las preocupaciones iniciales, "a la luz de la nueva información disponible", la empresa tiene motivos para creer que el ex consejero delegado "ha tergiversado información sustancial".

De este modo, la información recibida a última hora ha generado "dudas significativas" sobre la validez de los ingresos devengados por regalías registrados en las cuentas auditadas del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, que sumaban 0,77 millones de libras (0,9 millones de euros), por lo que el consejo de SkinBioTherapeutics prevé eliminarlos de las cuentas del ejercicio 2025.

Como consecuencia de esta reversión, el consejo de administración calcula que los ingresos del ejercicio 25 serán un 16,6% inferiores a lo indicado y el Ebitda ajustado se reexpresará a una pérdida de 1,17 millones de libras (1,35 millones de euros), casi el triple de los 'números rojos' comunicados.

Asimismo, como resultado de la investigación y la consiguiente eliminación prevista de los ingresos por regalías acumuladas del ejercicio 25, el consejo de administración prevé que los resultados del ejercicio que finalizará el próximo 30 de junio "estarán significativamente por debajo de las expectativas actuales del mercado".

Si bien el consejo de la empresa considera que se trata de un incidente aislado, ha iniciado una investigación más amplia para revisar todos los negocios del grupo en lo que respecta a la información financiera y las operaciones.

En cualquier caso, el consejo de SkinBioTherapeutics ha expresado su confianza en la sólida situación financiera del negocio gracias a su sólida posición de caja de 2,92 millones de libras (3,3 millones de euros).