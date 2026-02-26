Solaria firma una acuerdo con Merlin para un segundo centro de datos en Madrid alimentado por un PPA híbrido

Archivo - Logotipo de Solaria - SOLARIA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Solaria ha cerrado un segundo acuerdo estratégico con Merlin Properties para el suministro energético de sus centros de datos en la Comunidad de Madrid, que contempla el acceso y conexión de 213 megavatios (MW) de potencia, junto con el desarrollo de la infraestructura eléctrica asociada, alimentado por un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo híbrido, informó la compañía

En concreto, ha firmado un 'PPA' de 426 MW solares a 40 años y otro de 600 megavatios hora (MWh) de almacenamiento energético mediante sistemas de baterías (BESS, por sus siglas en inglés) a 10 años.

El grupo destacó que esta estructura contractual convierte la operación en el primer 'PPA' híbrido de solar y baterías firmado en el mercado español, integrando generación renovable y almacenamiento en un único esquema de suministro para un gran consumidor digital.

Asimismo, indicó que el acuerdo refuerza su estrategia, orientada a consolidar a Solaria como operador de infraestructuras críticas que integra generación renovable, almacenamiento, redes de evacuación propias y acceso asegurado a capacidad eléctrica en mercados con creciente congestión.

Igualmente, la firma de contratos de hasta 40 años incrementa significativamente la visibilidad de ingresos recurrentes y la estabilidad de los flujos de caja, reforzando el perfil financiero de la compañía y consolidando su posicionamiento como socio energético estratégico de la nueva economía digital europea.