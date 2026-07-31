Soltec CAP, filial de Soltec Power, suscribe un acuerdo de financiación por 2,5 millones con DVCP Renewable

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Soltec CAP, sociedad filial de Soltec Power, ha informado este viernes de que ha suscrito un contrato de financiación por un importe máximo de 2,5 millones de euros con su accionista principal, DVCP I RAIF SICAV SCA - DVCP Renewable.

Según la notificación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el préstamo se abonará mediante tres tramos de 750.000 euros pagaderos dos días hábiles después de la firma, de 1.000.000 de euros el 30 de septiembre de 2026 y otro de 750.000 euros el 31 de octubre de 2026.

El contrato devenga un tipo de interés fijo del 10% anual y contempla un pago único al vencimiento fijado en la fecha posterior entre el 5 de julio de 2028 y el repago total de la financiación existente con Pino Investments, SCA (Incus). El pacto tampoco cuenta con garantías reales ni personales.

Incus, principal acreedor de las sociedades del perímetro de Energía, ha autorizado la operación y ha eximido de ciertas obligaciones y 'covenants' contractuales al acordar que los fondos procedentes de la venta de los proyectos de Pedra y Araxá se apliquen de forma prioritaria al reembolso de este contrato.

Asimismo, las obligaciones asumidas por la prestataria en esta nueva financiación quedarán subordinadas a la deuda mantenida con Incus.

Soltec ha explicado que la operación está destinada a sufragar los costes de desarrollo de la cartera de activos solares de la filial y de sus sociedades dependientes. El convenio ha sido aprobado por el consejo de administración previo informe de la comisión de auditoría y sin la participación de los consejeros dominicales vinculados al prestamista.