SpaceX planea salir a Bolsa con una valoración de 1,5 billones de dólares

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por el magnate Elon Musk, sigue adelante con sus planes para salir a Bolsa en 2026 mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) para recaudar más de 30.000 millones de dólares (25.778 millones de euros), con lo que superaría a la petrolera Saudi Aramco como la mayor OPV de la historia, alcanzando además una valoración de alrededor de 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros), según Bloomberg.

Fuentes familiarizadas con la situación consultadas por la agencia apuntaron que la dirección y los asesores de SpaceX buscarían llevar a cabo el salto al parqué de la 'startup' a mediados o finales de 2026, aunque la OPV podría retrasarse hasta 2027, en función de las condiciones del mercado y otros factores. En este sentido, un representante de SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios.

SpaceX emplearía parte de los fondos recaudados en una futura OPV en el desarrollo de centros de datos espaciales, incluyendo la compra de los chips necesarios para su funcionamiento, según dos de las fuentes consultadas, una idea en la que Elon Musk expresó interés recientemente.

En este sentido, una de las fuentes indicó que Musk y la junta directiva de SpaceX habrían acelerado en los últimos días los planes para la salida a Bolsa debido en parte a la buena marcha de Starlink, su servicio de internet satelital, así como al desarrollo de su cohete 'Starship' para la Luna y Marte.

Se espera que la SpaceX genere alrededor de 15.000 millones de dólares (12.889 millones de euros) en ingresos en 2025, que aumentarán a entre 22.000 y 24.000 millones de dólares (18.904 y 20.622 millones de euros) en 2026, según una de las fuentes, añadiendo que la mayoría de las ventas provendrán de Starlink.

En su oferta secundaria más reciente, SpaceX ha fijado un precio por acción de aproximadamente 420 dólares, situando su valoración por encima de los 800.000 millones de dólares (687.403 millones de euros) estimados previamente. La compañía habría permitido a sus empleados vender acciones por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares (1.718 millones de euros) y SpaceX participará en la recompra de algunas, según dos de las fuentes.

Los mayores inversores a largo plazo en SpaceX son firmas de capital riesgo como Founder's Fund de Peter Thiel, 137 Ventures, liderada por Justin Fishner-Wolfson, y Valor Equity Partners, mientras que Fidelity y Google (Alphabet) son también inversores destacados.

Además de SpaceX, otras grandes'startups' de EEUU estarían preparando su salto al parqué de cara al próximo año, puesto que Anthropic, la empresa de IA responsable del chatbot Claude, ha contratado al bufete Wilson Sonsini para comenzar a trabajar en la que podría ser una de las mayores OPV de la historia y que podría tener lugar en 2026, según informaba 'Financial Times'.

Anthropic recibió un compromiso de 15.000 millones de dólares (12.889 millones de euros) de Microsoft y Nvidia el mes pasado, que formará parte de una ronda de financiación que se espera que valore al grupo entre 300.000 y 350.000 millones de dólares (257.777 y 301.740 millones de euros).

De su lado, OpenAI, que también estaría realizando trabajos preliminares para prepararse de cara a un potencial OPV, fue valorada en octubre en 500.000 millones de dólares (429.627 millones de euros).