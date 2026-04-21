Squirrel compra Trihaus para reforzarse en el ámbito de los creadores de contenido para redes sociales

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Squirrel ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de Trihaus, compañía con sede en Estados Unidos (EEUU)especializada en la representación de influencers y creadores de contenido en redes sociales, así como en la prestación de servicios digitales avanzados, incluyendo estrategia y analítica de datos.

Trihaus cuenta con una cartera de más de 50 creadores de contenido y gestiona comunidades que, en conjunto, superan los 500 millones de seguidores a nivel global, ha informado Squirrel en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

La compañía no ha revelado los términos económicos de la operación "con el fin de no afectar a otras operaciones de naturaleza similar actualmente en curso".

Trihaus desarrolla su actividad en diversos mercados internacionales, incluyendo EEUU, México, República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Argentina, prestando servicios a marcas internacionales, entre las que se incluyen Red Bull, Samsung, Garena, Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games y Mercado Libre, gestionando anualmente un volumen "muy significativo" de campañas digitales.

GENERACIÓN DE SINERGIAS CON OTRAS ÁREAS DE NEGOCIO

La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación de Squirrel, "reforzando sus capacidades en el ámbito digital y su posicionamiento en segmentos de alto crecimiento y valor añadido".

La integración de Trihaus en la vertical de contenido del grupo permitirá la generación de sinergias con otras áreas de negocio, en particular con la división de 'Media', "contribuyendo al fortalecimiento de la propuesta de valor y al desarrollo de soluciones integrales (end-to-end) para clientes", ha destacado la empresa.

De acuerdo con la información financiera disponible en el marco de la operación, Trihaus registró en el ejercicio 2025 una cifra de negocio superior a los 5 millones de dólares (4,2 millones de euros), un 52% más que en 2024, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 1,4 millones de dólares (1,2 millones de euros), con un crecimiento del 83% respecto al ejercicio anterior, lo que representa un margen Ebitda del 28%.

La contraprestación acordada para la adquisición se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones de Squirrel, valoradas a un precio de 3,20 euros por acción, estando sujeta a compromisos de 'lock-up' y a las condiciones habituales en este tipo de operaciones.

"Esta operación refuerza la estrategia de Squirrel de consolidarse como un grupo tecnológico y de medios integrado, con capacidades avanzadas en el ámbito digital y una propuesta diferencial basada en la combinación de contenido, tecnología, grandes audiencias y datos", ha asegurado la empresa,