Stabucks abre su tienda más grande en España para ofrecer una experiencia única de café en el Bernabéu

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Starbucks, distribuidor y tostador de café y marca operada por Alsea en España desde 2018, ha abierto hoy las puertas de su primera 'flagship' en España y la segunda del mundo en el estadio Santiago Bernabéu, convirtiéndose en el gran escaparate de la marca.

En concreto, Starbucks Bernabéu es la primera tienda de la marca ubicada dentro de un estadio de fútbol en Europa y es el espacio más grande en España, ya que cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados, que se reparten en dos plantas y que cuenta con vistas privilegiadas al campo madridista.

De esta forma, la tienda dispone en la parte superior de Mixato Bar, un espacio dedicado a la mixología y experiencias únicas e inmersivas sobre el mundo del café, dirigidas por 'coffee masters' de la marca, además de una amplia variedad de productos de comida.

Un espacio que cuenta con una propuesta experiencial inspirada en la que se ofrecen en los Starbucks Reserve Roasteries, la línea más 'premium' de la marca, y de las que hay sólo seis en el mundo (Seattle, Shanghai, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago).

El nuevo establecimiento, que se convierte en el 222 de la compañía en Iberia y llega bajo el lema 'Pasión por el café, pasión por Madrid', cuenta con productos y experiencias exclusivas que no están disponibles en ninguna otra tienda del país.

UNA 'FLAGSHIP' ESTRATÉGICA PARA LA MARCA

El director de marketing de Starbucks, Fernando Albarán, ha reconocido que esta apertura es un hito para la marca. "Estar en el Bernabéu supone para la marca la máxima expresión que podemos alcanzar. Es una tienda que busca la excelencia en cada detalle, no solo en el emplazamiento, que es inmejorable, tenemos el mejor equipo humano, tenemos no solo nuestros cafés, sino que además incluimos el nuevo concepto de Mixato Bar, donde puedes disfrutar de coctelería y comida más elaborada", ha explicado.

De esta forma, Starbucks Bernabéu se convierte en la primera 'flagship' de la marca en España y en la segunda del mundo, tras la de Roma. "Esta 'flagship' es crucial y estratégica, ya que es el escaparate de la marca al mundo. Starbucks es mucho más que un logo, mucho más que un café, es experiencia, conexión y calidad", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Desde su llegada a España hace más de 20 años, el portafolio de Starbucks Iberia ha crecido hasta contar con más de 200 tiendas que se encuentran distribuidas en 48 ciudades, generando empleo local para cientos de colaboradores y creando una comunidad propia vinculada a través del café. En los últimos años, la marca ha aumentado sus ventas hasta alcanzar la cifra récord de 281 millones.

Starbucks, que cuenta con cerca de 2.800 trabajadores en Iberia, continúa apostando por el talento y la experiencia cliente con la incorporación de 65 nuevos especialistas en café para su tienda insignia en la capital.

APUESTA POR LA MIXOLOGÍA Y LA CULTURA

De esta forma, la nueva tienda del Bernabéu está diseñada con zonas diferenciadas para ofrecer una experiencia premium a los visitantes. El espacio, distribuido en dos plantas, incluye una zona dedicada a la mixología, donde los clientes pueden explorar el arte y la ciencia de la creación de cócteles, mezclando café con una variedad de ingredientes para elaborar nuevas bebidas imaginativas.

Además de su selección de bebidas, los clientes también encontrarán productos exclusivos y cafés Starbucks Reserve, ofertas limitadas que solo están disponibles en establecimientos selectos de todo el mundo.

Starbucks también apuesta por la cultura en este novedoso espacio. La tienda acogerá eventos exclusivos y sesiones personalizadas diseñadas para profundizar en la relación con los clientes y fomentar el espíritu de comunidad con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro cultural y gastronómico. Así, este espacio dará protagonismo a artistas españoles a través de formatos narrativos dinámicos e innovadores.

De esta forma, la 'flagship' madrileña pretende posicionarse como un punto de encuentro cultural y gastronómico en la capital, integrándose en la nueva vida urbana que propone el renovado Bernabéu, que se ha convertido en un 'hub' gastronómico, que cuenta ya con espacios como 'Plaza Mahou', una microcervecería de Mahou San Miguel, que convierte al feudo madridista en el primer estadio de fútbol en España en elaborar su propia cerveza, así como restaurantes como 'Puerta 57' del grupo La Máquina, 'Arzábal Bernabéu' del Grupo Arzábal o 'KO by 99 Sushi Bar' (Grupo Bambú).