Starbucks y Schweppes se unen para lanzar el 'coffee tonic', una nueva categoría de bebidas de café frío

Coffee Tonic de Starbucks y Schweppes - STARBUCKS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Starbucks, primer distribuidor y tostador de café del mundo y marca operada por Alsea en España desde 2018, y Schweppes se alían para impulsar el 'coffee tonic', una nueva categoría de bebidas que fusiona el café de especialidad con la tónica premium en el mercado nacional.

En concreto, esta alianza estratégica llega para crear una nueva categoría dentro del café, que se apoya en la calidad del producto. Así, el 'coffee tonic' es una propuesta pensada para nuevos momentos de consumo, más allá de los tradicionales en los que está el mundo del café y responder a la creciente demanda de bebidas frías, ligeras y más experienciales por parte de los consumidores.

"Esta colaboración con Schweppes va más allá de un lanzamiento de producto, ya que nos abre un nuevo camino para el café con el lanzamiento de la plataforma 'coffee tonic' con la que haremos evolucionar el café y damos respuesta a nuevos momentos de consumo y acercarnos más a los clientes", ha señalado el director de Marketing de Starbucks para España y Portugal, Fernando Albarrán.

El directivo de Starbucks apuesta por abrir esta nueva categoría de bebidas en el mercado y cree que esta propuesta es una "oportunidad" para crecer, entrando en nuevos momentos de consumo y más con la llegada del verano, ya que ve que esta propuesta "funciona muy bien en las terrazas".

De esta forma, esta colaboración entre ambas marcas que apuestan por la calidad y por acercarse a los consumidores en otros momentos de consumo, está disponible en los más de 200 Starbucks de España y Portugal, desde mayo hasta agosto.

Por su parte, el director de marketing de Suntory Beverage and Food Iberia, Mario García, ha señalado que es una "mezcla que parece inesperada", pero que será "interesante" para dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo como la apuesta por el consumo diurno en detrimento del nocturno.

De esta forma, esta iniciativa se materializa en el lanzamiento de tres bebidas frías con café y matcha combinadas con tónicas. La ejecución corre a cargo de la figura del barista de Starbucks, que finaliza la preparación en el punto de entrega para preservar la burbuja, el aroma del café recién extraído y el equilibrio de sabores.