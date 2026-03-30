Supermercados abiertos durante el puente de Semana Santa: horario de Mercadona, Carrefour, Aldi y Supercor

Archivo - Convocan huelga en el sector del comercio para este 24 de diciembre en lucha por unas mejores condiciones laborales- FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa, una de las fechas más esperadas del año, llega marcada en rojo en el calendario con un puente en la mayoría de comunidades autónomas y con escapadas que ya se dejan notar. En concreto, el Viernes Santo (3 de abril) será festivo en toda España.

Por su parte, casi todas las comunidades han optado por mantener como festivo el Jueves Santo (2 de abril) a excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas dos, sin embargo, sí tendrán como festivo el Lunes de Pascua (6 de abril).

En esta línea, en cinco comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja) este puente se alargará hasta los cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (6 de abril).

Durante estos días, numerosos comercios cerrarán o adaptarán sus horarios, por lo que conviene comprobar antes de hacer la compra qué establecimientos permanecen abiertos. Para facilitar la búsqueda, recopilamos los horarios de los supermercados durante esta semana.