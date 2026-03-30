Supermercados abiertos durante el puente de Semana Santa: horario de Mercadona, Carrefour, Aldi y Supercor

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Semana Santa, una de las fechas más esperadas del año, llega marcada en rojo en el calendario con un puente en la mayoría de comunidades autónomas y con escapadas que ya se dejan notar. En concreto, el Viernes Santo (3 de abril) será festivo en toda España.
Por su parte, casi todas las comunidades han optado por mantener como festivo el Jueves Santo (2 de abril) a excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas dos, sin embargo, sí tendrán como festivo el Lunes de Pascua (6 de abril).
En esta línea, en cinco comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja) este puente se alargará hasta los cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (6 de abril).
Durante estos días, numerosos comercios cerrarán o adaptarán sus horarios, por lo que conviene comprobar antes de hacer la compra qué establecimientos permanecen abiertos. Para facilitar la búsqueda, recopilamos los horarios de los supermercados durante esta semana.
- MERCADONA: La cadena de supermercados valenciana suele permanecer cerrada los festivos y domingos, en línea con su política de descanso para la plantilla. No obstante, existen excepciones en determinadas zonas y tiendas. Así, los establecimientos permanecerán cerrados en las comunidades en las que el festivo se celebra el jueves y también cerrarán el Viernes Santo.
- CARREFOUR: Los centros de Carrefour (hipermercados, Carrefour Market y Express) sí abrirán, aunque no todos los establecimientos. Durante el puente contarán con su horario habitual, según cada comercio y su apertura autorizada.
- DIA: La mayoría de Supermercados Dia abren durante el puente, pero pueden tener modificaciones en la hora de apertura y cierre, según la ubicación del establecimiento.
- LIDL: La cadena alemana normalmente abre los festivos, aunque en un horario distinto dependiendo de la ubicación de las tiendas. La apertura suele ser desde las 09:00 hasta las 22:00 horas.
- ALDI: La mayoría de sus supermercados abrirán en Semana Santa, aunque con horarios especiales que pueden variar según el establecimiento, retrasando la apertura o adelantando el cierre.
- EL CORTE INGLÉS: Muchos centros abrirán este puente, pero la hora de apertura y cierre también dependerá de cada tienda. Durante los festivos puede abrir entre las 9:00 y las 11:00 y el cierre suele ser a las 22:00 en las ciudades más grandes como Madrid, Valencia o Sevilla.
- SUPERCOR: La cadena de supermercados perteneciente al El Corte Inglés suele abrir los festivos, operando normalmente de 9:00 a 22:00, mientras que Supercor Exprés cuenta con un horario más amplio que puede variar durante el puente, según la tienda.
- ALCAMPO: La cadena de supermercados suele abrir durante los festivos de Semana Santa y se prevé que la mayoría de los establecimientos estén operativos, aunque algunos pueden aplicar horarios especiales o cierres puntuales.
- AHORRAMAS: Muchos supermercados de la cadena abren en Semana Santa, aunque algunos lo hacen con un horario reducido, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.