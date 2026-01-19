Taalentfy cierra 1,5 millones de financiación con Axon y CaixaBank para conectar educación y trabajo

Archivo - Equipo de Taalentfy - TAALENTFY - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Taalentify, plataforma de empleabilidad y orientación profesional, ha cerrado una financiación de 1,5 millones de euros respaldada por Axon y cofinanciada por CaixaBank, destinada al refuerzo de la conexión entre el ámbito educativo y el mercado laboral mediante soluciones digitales orientadas tanto a instituciones educativas como a empresas.

La operación permitirá a la compañía acelerar su plan de crecimiento y consolidar su modelo de negocio, reforzar la estructura operativa y el equipo en áreas como el desarrollo de software, y escalar su tecnología de empleabilidad y orientación basada en IA en España y Latinoamérica, en los segmentos de educación, empresas y organismos públicos.

Los fondos se destinarán prioritariamente a la ampliación de capacidades tecnológicas y de producto como la plataforma Orientiaa, mientras que parte de la financiación se orientará a la incorporación de servicios especializados en posicionamiento digital, generación de contenidos avanzados y desarrollo de alianzas estratégicas, junto con el diseño y despliegue de nuevos módulos tecnológicos de la plataforma.

En el plano tecnológico, la financiación permitirá avanzar en la evolución de su plataforma, con la estandarización del portal de empleo y prácticas, la mejora del módulo de ferias virtuales y el lanzamiento de una nueva plataforma de orientación, apoyada en inteligencia artificial para personalizar rutas formativas y recomendaciones profesionales.

Según el director ejecutivo y fundador de Taalentify, Alejandro Gónzalez, esta operación permitirá acelerar un plan de crecimiento "en marcha", "con mayor impacto y solidez", destacando la intención de la firma de escalar una tecnología que "ayude a tomar mejores decisiones educativas y profesionales", por lo que ponen el foco en construir una infraestructura digital para centros, estudiantes y empresas "basada en datos, orientación real y resultados medibles".

La directora de Inversiones de Axon Partners Group en Andalucía, Macarena González, ha señalado que Axon Desarrollo Andalucía apuesta por proyectos "con un alto componente innovador y un potencial de mercado claramente contrastable", dos dimensiones que Taalentfy reúne.

Por su parte, CaixaBank ha subrayado el valor estratégico de las iniciativas que combinan "tecnología, educación y empleo" y participa en la financiación como parte de "su compromiso con el impulso a proyectos innovadores con impacto económico y social", especialmente "aquellos orientados a mejorar la empleabilidad y la competitividad del talento".

Taalentify afronta esta nueva etapa con el objetivo de duplicar su volumen de negocio, ampliar su base de clientes hasta alcanzar más de 300 centros educativos y universidades, y superar las 1.000 empresas usuarias de sus portales de empleo y ferias virtuales, así como reforzar su presencia en el mercado nacional y preparar un despliegue progresivo en Latinoamérica, hasta alcanzar una representación del 15% del negocio internacional.