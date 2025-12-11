Talgo celebra hoy una junta decisiva para su futuro antes de nombrar nuevo presidente

Archivo - Factoría de Talgo Las Matas, a 27 de agosto de 2024, en Las Rozas- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Talgo celebrará este viernes, 12 de diciembre, una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobarán los condicionantes necesarios para la entrada en su capital del Estado y del Gobierno vasco, junto con otros inversores privados, con el fin de impulsar su futuro industrial.

Una vez se ejecute la operación, los nuevos accionistas nombrarán a un nuevo presidente en Talgo, relevando así a Carlos de Palacio y Oriol, que preside la empresa desde 2002 en representación de la familia fundadora.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló la semana pasada que se espera que este nuevo nombramiento se produzca pronto, al mismo tiempo que confirmó que la SEPI, la entidad pública estatal que entrará en el capital de Talgo, reclamará un asiento en el consejo de administración.

Las decisiones que se aprobarán en la junta permitirán al fondo inglés Trilantic vender su 29,8% a un consorcio vasco liderado por Sidenor y participado también por el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital por 156,7 millones de euros (4,25 euros por acción).

En concreto, la junta someterá a la aprobación de los accionistas un aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias con exclusión del derecho de suscripción preferente y sin previsión de suscripción incompleta, por un importe total de 45 millones de euros (10.588.235 nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 3,949 euros por acción).

Asimismo, se votará una emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias de la sociedad por un importe nominal agregado de 30 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, así como un aumento de capital relacionado con la emisión.

También deberán dar su visto bueno a la emisión de 750 bonos convertibles en acciones ordinarias de la sociedad por un importe nominal agregado de 75 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, así como un aumento de capital relacionado con la emisión.

Por otra parte, se someterá a aprobación la formalización por Patentes Talgo de un contrato de financiación sindicado por hasta 770 millones de euros --estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones-- y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Otro de los puntos del orden del día de la junta será la aprobación de la reducción del número de miembros del consejo de administración, que quedará fijado en ocho.