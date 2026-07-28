Tarragona, la capital de provincia con mayor rentabilidad del alquiler con un 7,96%, según pisos.com

Archivo - Pisos.com sitúa a Tarragona como la capital de provincia con mayor rentabilidad del alquiler con un 7,96%. - PISOS.COM - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tarragona se ha posicionado como la capital de provincia con mayor rentabilidad del alquiler con un 7,96%, según ha informado este martes pisos.com tras hacer públicos sendos informes acerca de los precios de compra y de alquiler registrados en junio de 2026.

La rentabilidad bruta del alquiler en España en junio de 2026 fue del 8,04%, lo que ha supuesto un incremento del 0,62 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025 (7,42%) y, una subida de centésimas con respecto al mes de mayo (8,03%).

Asimismo, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 100 metros cuadrados en España fue de 220.860 euros (2.454 euros por metro cuadrado) y que la renta media mensual fue de 1.481 euros, el propietario obtuvo un total de 17.772 euros brutos anuales, es decir, una rentabilidad bruta por el activo del 8,04%.

"La persistencia de una demanda muy superior a la oferta disponible sigue ejerciendo una fuerte presión sobre las rentas del alquiler, dificultando cualquier ajuste significativo de los precios", ha señalado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Esto explica que la "rentabilidad del arrendamiento se mantenga en niveles competitivos", sobre todo en aquellos mercados donde la escasez de vivienda disponible es más acusada.

Con respecto al análisis sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas, los precios más competitivos se encuentran en la ya citada Tarragona (7,96%), Sevilla (7,89%), Huesca (7,39%), Jaén (7,38%), Castellón de la Plana (7,19%), Ávila (7,17%), Murcia (7,02%) y Segovia (7,00%).

Paralelamente, en el 'ranking' de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas se sitúan San Sebastián (3,86%), Girona (4,38%), Palma (4,39%), Pamplona (4,58%), Cádiz (4,58%), Málaga (4,71%), A Coruña (4,73%), Salamanca (4,83%), Logroño (4,85%) y Bilbao (4,88%).

Tras analizar el estudio, Font ha concluido que, en los mercados donde el valor de la vivienda se ha revalorizado con mayor intensidad, "la rentabilidad tiende a moderarse".