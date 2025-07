Telefónica asumirá "más riesgos calculados" en su nuevo plan estratégico

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha asegurado este viernes que la compañía asumirá "más riesgos calculados" en el nuevo plan estratégico que la teleco prevé presentar, en principio, en el último trimestre del ejercicio.

"Vamos a querer asumir riesgos calculados. Lo importante es el resultado agregado, no que cada una de las decisiones salga bien. (...) Eso significa tener la resiliencia para que cuando haya cosas que nos salgan mal, 'we trust the process' (confiamos en el proceso, en inglés). Nos enfocamos más en cómo se analiza, cómo se ejecuta, que en los resultados. Otra manera de verlo es, cuando alguien sale a cazar conejos, lo importante es cuántos conejos caza, no cuántos disparos falla", ha apuntado Murtra durante su participación en un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

Telefónica se encuentra en pleno proceso de revisión estratégica de sus negocios, en el que se incluye la evaluación de posibles operaciones de consolidación, tanto en España como en los otros principales mercados de la teleco, pero sobre todo en Europa.

En ese sentido, el directivo ha insistido en la necesidad de que Europa cuente con "titanes tecnológicos" para poder competir con Estados Unidos y China, sobre todo en un escenario en que el Viejo Continente busca reducir su dependencia de terceros países y alcanzar la autonomía estratégica.

"Si queremos autonomía estratégica, estamos en una situación muy mala", ha resumido Murtra acerca de la dependencia que tiene Europa de Estados Unidos en lo que a "tecnologías críticas" se refiere.

Para paliar esa situación, el presidente de Telefónica ha recalcado la necesidad de que tanto España como Europa deben apostar por "crear tecnologías" y "no solo capacidades comerciales para integrar" las de terceros.

En este contexto, una de las principales apuestas de la operadora pasa por que se facilite la consolidación del mercado de las telecomunicaciones en Europa a fin de que las empresas ganen escala y puedan incrementar su volumen de inversión.

De este modo, Murtra ha vuelto a pedir "pequeños ajustes" en la regulación para poder consolidar el sector "a cambio de invertir, atraer talento, contratar ingenieros y crear tecnologías propias".

"Con todo el respeto del mundo, lo que pediría son pequeños ajustes en la regulación para dejarnos liderar un proceso de consolidación en Europa a cambio de invertir en tecnología. El contrato social que proponemos es que nos dejen consolidar a cambio de invertir en infraestructuras, atraer talento extraordinariamente difícil de replicar, contratar ingenieros y crear tecnologías propias, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad o de los 'data centers'", ha recalcado.

"Me atrevo a decir que si Europa quiere tecnología propia, en el ámbito digital va a necesitar titanes tecnológicos. Esos titanes tecnológicos no aparecen espontáneamente, no existen. Habrá que ajustar la regulación para incentivar que aparezcan. Y un camino que proponemos es que quitemos el freno de la regulación en Europa en el ámbito de las telecomunicaciones en términos de la adquisición de escala por parte de las compañías. Y con eso nosotros podremos invertir en infraestructuras, pero también en tecnologías", ha ahondado.