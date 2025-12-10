Telefónica baja un 9% el umbral mínimo del ERE en sus 3 principales filiales para facilitar la voluntariedad

El presidente de Telefónica, Marc Murtra - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Telefónica ha propuesto a los sindicatos reducir en casi un 9% el número de salidas mínimas en el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Móviles y Soluciones --que concentran el grueso de la afectación del despido colectivo para siete filiales del grupo--, a fin de facilitar la voluntariedad del proceso.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en las tres sociedades del CEV, si bien los términos actuales de la negociación concretan una horquilla de entre 4.600 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren.

Según han explicado a Europa Press fuentes del sindicato Sumados-Fetico, en caso de que hubiese 4.600 adhesiones voluntarias, no habría más salidas, mientras que si hubiese, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguiría siendo de 5.040.

Asimismo, si hubiese, por ejemplo, 4.000 adhesiones voluntarias, se producirían 600 salidas forzosas, hasta llegar a las 4.600 salidas, cifra que marcaría, según el estado actual de las negociaciones, el umbral máximo de afectación del ERE en caso de que no haya un volumen de voluntariedad suficiente.

En este contexto, Sumados-Fetico considera que se empieza a vislumbrar la posibilidad de que el ERE en las sociedades del CEV sea voluntario y universal, si bien estima, al igual que UGT y CCOO, que ese umbral mínimo todavía debe reducirse más para garantizar la mencionada voluntariedad.

Por su parte, UGT ha señalado en un comunicado que en la reunión de este miércoles se han producido "avances relevantes", aunque ha matizado que "persisten discrepancias sustanciales que impiden cerrar un acuerdo en los términos propuestos por la empresa".

"CCOO insiste en que este es un ERE de largo recorrido y que deben aceptarse todas las adhesiones voluntarias a lo largo del mismo para que sea universal utilizando todas las palancas necesarias como el 'reskilling' (reciclaje profesional), concursos de méritos, nuevo empleo, etc", ha subrayado por su parte CCOO.

Por otro lado, la compañía ha aceptado ampliar el convenio especial con la Seguridad Social hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con el límite de los 65 años.

Además, mantiene el requisito de 15 años de antigüedad para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, si bien ha flexibilizado las opciones de adscripción.

En cuanto a las indemnizaciones, la empresa propone hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones).

En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65.

Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.

Además, la propuesta incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones.