Telefónica Brasil gana un 19,2% más en el primer trimestre, hasta 219 millones de euros

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Telefónica Brasil obtuvo un beneficio neto de 1.261 millones de reales (casi 219 millones de euros al cambio actual) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 19,2% más que los 1.058 millones de reales (184 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, según las últimas cuentas publicadas por la compañía.

La filial brasileña de Telefónica, que opera bajo la marca Vivo, facturó 15.457 millones de reales (2.682 millones de euros) entre enero y marzo de 2026, es decir, un 7,4% más que los 14.390 millones de reales (2.497 millones de euros) que ingresó en los tres primeros meses del ejercicio previo.

En el primer trimestre del año la empresa incrementó en un 6,6% interanual sus ingresos por servicios móviles, que alcanzaron los 9.881 millones de reales (1.714 millones de euros), mientras que la facturación relativa a la fibra hasta el hogar (FTTH) creció un 9,3%, hasta los 2.076 millones de reales (360 millones de euros).

Vivo aceleró un 22,7% la ganancia neta de pospago en el trimestre, con 827.000 nuevos accesos que impulsaron un récord de 'ARPU' móvil (ingreso medio por usuario) de 31,90 reales (5,53 euros), un 5,7% más.

Por su parte, los ingresos por venta de dispositivos y electrónica de Vivo registraron el mayor crecimiento de los últimos cinco años (+26,6%), hasta 1.152 millones de reales (200 millones de euros), impulsados por un portafolio más competitivo y mayor oferta en tiendas, con los móviles 5G representando el 97,2% del total.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) entre enero y marzo de 2026 se situó en 6.209 millones de reales (1.077 millones de euros), con un avance interanual del 8,9% en comparación con los 5.704 millones de reales (989 millones de euros) del primer trimestre de 2025.

De este modo, el margen de Ebitda sobre ventas en el primer trimestre del curso fue del 40,2%, frente al 38,6% registrado en el mismo periodo del año pasado, mientras que la generación de caja operativa se situó en 4.162 millones de reales (722 millones de euros), un 8,5% más en términos interanuales.

El grupo presidido por Marc Murtra centra su actividad en sus cuatro mercados 'core' --España, Reino Unido, Alemania y Brasil--.

"En este trimestre, el crecimiento de los ingresos, la expansión del beneficio y la sólida generación de caja refuerzan nuestra capacidad de continuar invirtiendo de forma sostenible, ampliando la cobertura, la calidad del servicio y el retorno para los accionistas", ha explicado el CEO de Vivo, Christian Gebara.

"Mantenemos el liderazgo en fibra y 5G, al mismo tiempo que los servicios digitales y los nuevos negocios ganan escala y relevancia", ha añadido Gebara.

REAFIRMA SU COMPROMISO DE DISTRIBUIR SU BENEFICIO NETO

Telefónica Brasil ha reafirmado su compromiso de distribuir al menos el 100% del beneficio neto de 2026 al accionista, con 7.000 millones de reales (1.214 millones de euros) ya comprometidos.

En concreto, Telefónica Brasil acumula 7.000 millones de reales en pagos confirmados al accionista desde enero (9,6% más que en 2025), incluyendo 3.000 millones de reales (520 millones de euros) en intereses sobre capital propio (JCP) pagados el 14 de abril y 4.000 millones de reales (694 millones de euros) por reducción de capital previstos para el 14 de julio.

La compañía ha declarado además 890 millones de reales (154 millones de euros) en JCP desde comienzos de año, y su consejo de administración ha aprobado un programa de recompra de acciones por hasta 1.000 millones de reales (174 millones de euros), vigente hasta febrero de 2027.

"Los resultados alcanzados reflejan la solidez de nuestra estrategia y de nuestra disciplina financiera. Continuamos con un crecimiento real en ingresos, Ebitda y generación de caja, asegurando flexibilidad para nuevas inversiones y una asignación eficiente de capital", ha señalado el director financiero (CFO) de Vivo, Rodrigo Monari.

INVERSIONES DE 350 MILLONES DE EUROS

La empresa elevó sus inversiones un 9,6%, hasta 2.000 millones de reales (350 millones de euros), con una relación 'cape' sobre ingresos del 13,2%, lo que refleja disciplina financiera y capacidad para ampliar la facturación con menor intensidad de capital.

La mayor parte de los recursos se destinó a ampliar la red móvil 5G --presente en 905 ciudades y con cobertura del 71% de la población brasileña-- y la operación de fibra, con la que la compañía alcanza 31,5 millones de hogares y empresas (+6,2% interanual), manteniendo el liderazgo con la mayor red del país.

La base de clientes de Vivo alcanza 117,4 millones de accesos, un aumento del 1,1%, de los cuales 103,7 millones corresponden a la red móvil. Por otro lado, la base de pospago suma 72,1 millones de accesos, con un crecimiento del 6,9%, lo que garantiza el liderazgo a nivel nacional, con una cuota de mercado del 40,2% y un churn mensual del 1,0%, igualmente en niveles bajos