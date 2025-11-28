Telefónica y DAZN renuevan los derechos de LaLiga hasta 2032 por 5.250 millones

Archivo - Balones de fútbol en un campo - UGR - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Telefónica y DAZN han resultado adjudicatarias de los derechos de emisión de la LaLiga hasta 2032 por un importe conjunto de 5.250 millones de euros.

Según ha informado la teleco presidida por Marc Murtra a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe del acuerdo para Telefónica asciende a casi 2.636 millones de euros, a razón de 527,17 millones de euros por temporada, lo que supone un incremento del 1,4% en comparación con los 520 millones por temporada del acuerdo anterior.

Por su parte, el importe de la adjudicación para la emisión de LaLiga a DAZN se ha cerrado por un importe de unos 2.614 millones de euros.

"LaLiga ha concluido hoy con éxito el proceso de comercialización de los derechos residenciales/hogar de 'LaLiga EA Sports en España para el ciclo 2027/28-2031/32, alcanzando un valor total de más de 5.250 millones de euros. Este resultado supone un incremento total del 6% respecto al ciclo anterior (2022-2027), que se situaba en 4.950 millones de euros, renovando Telefónica y Dazn la adjudicación de 5 partidos por jornada cada operador durante cinco años adicionales", ha detallado por su parte LaLiga.

En concreto, Telefónica podrá seleccionar en primera elección en 19 jornadas de cada temporada, incluyendo 'El Clásico' de la segunda vuelta.

"La adjudicación comprende las temporadas 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 y 2031/32. La adjudicación se ha realizado a un importe total de 2.635,85 millones de euros a razón de un precio medio de 527,17 millones de euros para cada una de las temporadas", ha detallado la operadora a través de la CNMV.

No obstante, la adjudicación está supeditada a la firma del correspondiente contrato entre Telefónica y LaLiga, lo cual se producirá en los próximos 30 días.

"Telefónica dará los pasos necesarios para que los clientes de Movistar Plus+ sigan accediendo al 100% de los partidos de LaLiga y así puedan disfrutar de toda la oferta futbolística, que también incluye las competiciones europeas recientemente adjudicadas a Telefónica hasta 2031", ha añadido la empresa en el comunicado remitido a la CNMV.

En ese sentido, la semana pasada se dio a conocer que Telefónica se aseguró en exclusiva los derechos audiovisuales para emitir en España todas las competiciones de la UEFA --Champions League, Europa League, Europa Conference League, Youth League y Supercopa de Europa-- entre 2027 y 2031 por un total de 1.464 millones de euros.

IMPORTES ADICIONALES PARA LALIGA

No obstante, el valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga ascenderá a 6.135 millones de euros en el mencionado periodo, lo que supone un crecimiento interanual del 9%.

"Este avance se sustenta en el notable rendimiento de todas las categorías adicionales a los ya citados derechos residenciales: 30% en el segmento 'horeca' (hoteles, restaurantes y cafeterías), que pasa de 500 a cerca de 650 millones de euros; un crecimiento del 40% en LaLiga Hypermotion (la segunda división), que eleva su valor de 125 a alrededor de 175 millones, y más de 60 millones derivados de los derechos en abierto y los resúmenes y clips de vídeo", ha destacado la entidad presidida por Javier Tebas.

En ese sentido, la LaLiga ha resaltado que Telefónica y DAZN se consolidan como "socios estratégicos de alto valor" por su cobertura y programación de "máxima calidad", algo que, a su juicio, ha impulsado las audiencias y la asistencia en las últimas temporadas.

"Su apuesta por la innovación y por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo permite a LaLiga seguir ampliando su alcance entre públicos actuales y nuevos. Además, el marco de comercialización a cinco años aporta estabilidad y certidumbre, favoreciendo la planificación e inversión a largo plazo de los operadores y reforzando la sostenibilidad de los clubes", ha ahondado.