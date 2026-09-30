Telefónica España configura su estructura en tres unidades independientes para acelerar su crecimiento

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante una conferencia, en Foment del Treball Nacional, a 4 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Durante su intervención, Marc Murtra, ha abordado la situación y las perspectivas de la compañí- Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Telefónica España ha redefinido su estructura en torno a tres grandes unidades de negocio independientes --B2B España, B2C España y Mayorista España-- tras aprobar el consejo de administración, a propuesta del presidente ejecutivo del grupo, Marc Murtra, la simplificación de su modelo operativo y la incorporación de las áreas de soporte a las áreas corporativas, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo de esta reorganización es reforzar el foco en cada segmento, impulsar el crecimiento, simplificar la organización, aumentar la responsabilidad sobre los resultados de cada unidad y crecer más en los negocios con mayor potencial: empresas y residencial.

Esta simplificación llevará capacidades de Telefónica España a otros mercados, evitará duplicidades y acelerará la toma de decisiones y su implementación, indica la compañía.

Asimismo, el modelo refuerza el papel de España como plataforma para desarrollar y escalar servicios digitales en mercados internacionales, con foco en capacidades como ciberseguridad, cloud y defensa, y nuevos negocios B2C.

Con esta nueva estructura, Telefónica prioriza su papel como "activo estratégico" para España y Europa y su compromiso con la autonomía tecnológica europea, destaca la firma.

SIMPLIFICACIÓN EN LAS FUNCIONES CORPORATIVAS

Las áreas de soporte de Finanzas y Control, Estrategia, Personas, Jurídico, Seguridad y Auditoría de Telefónica España pasarán a formar parte de las correspondientes áreas corporativas de la compañía, quedando encuadradas dentro del ámbito de actuación directo del presidente ejecutivo de la 'teleco', Marc Murtra.

Según ha informado la empresa, la medida prioriza las funciones comerciales y tecnológicas, simplifica procesos, acorta los ciclos de decisión y concentra los recursos en el negocio central.

Asimismo, este cambio organizativo permite eliminar duplicidades y simplificar tanto la coordinación como la capacidad de ejecución de las funciones de soporte. No obstante, las plantillas mantendrán su adscripción a sus respectivas sociedades y su foco operacional en la corporación o en Telefónica España, según corresponda en cada caso.

CREACIÓN DE TRES UNIDADES DE NEGOCIO

Telefónica España ha redefinido su estructura operativa en torno a tres grandes unidades de negocio independientes --B2B España, B2C España y Mayorista España-- con el objetivo de impulsar la transformación y el crecimiento, acelerar la implantación de la Inteligencia Artificial (IA), aprovechar sinergias y simplificar las operaciones de la compañía.

Según ha informado la compañía, este nuevo modelo de gestión y reporte no modifica las estructuras jurídicas de Telefónica España ni alterará el modelo de información financiera al mercado del Grupo. Cada una de las tres unidades contará con un responsable único, objetivos propios y un mandato adaptado a sus oportunidades de crecimiento.

Las tres áreas del negocio, junto con la dirección técnica (CTIO), pasarán a estar bajo la responsabilidad directa del consejero delegado del grupo, Emilio Gayo, al igual que los negocios de Alemania, Brasil y Reino Unido.

B2B INTEGRA TELEFÓNICA TECH CON BORJA OCHOA

En concreto, B2B España gestionará el negocio de empresas y administraciones públicas. La unidad mantendrá su impulso en el mercado nacional mientras escala a otros mercados europeos servicios de ciberseguridad, cloud, datos, IA, IoT y soluciones para defensa. En esta área se incorpora de manera completa Telefónica Tech, manteniéndose Sofía Collado al frente de esta última filial.

El máximo responsable de la unidad B2B España será Borja Ochoa, quien mantendrá asimismo su cargo como presidente no ejecutivo de Telefónica España.

NUEVA ESTRUCTURA PARA B2C Y MAYORISTA

Por su parte, B2C España englobará el negocio residencial (conectividad, televisión, dispositivos) y los contenidos de Movistar Plus+. La unidad buscará combinar el crecimiento nacional con la expansión internacional en negocios seleccionados del hogar conectividad y nuevos servicios (alarmas, venta de contenidos o Travel e-SIM). Esta división estará liderada por Óscar Candiles.

En cuanto a la unidad de Mayorista España, continuará bajo la responsabilidad de Marisa Urquía gestionando la relación y el negocio con otros operadores.

Por otro lado, la dirección CTIO España, liderada por Sergio Sánchez, asumirá la gestión de la red, los sistemas y las operaciones para dar servicio a las unidades comerciales, con el objetivo de simplificar procesos mediante la automatización y la IA. Tras este movimiento, tanto Óscar Candiles como Sergio Sánchez se incorporan al Comité Ejecutivo de Telefónica.

SUPRESIÓN DEL CONSEJO DE MOVISTAR PLUS+

En el marco de esta simplificación operativa, el consejo de administración de Movistar Plus+ queda suprimido, por lo que Javier de Paz deja su presidencia no ejecutiva.

De Paz asumirá nuevas funciones de Desarrollo y Continuidad de Negocio en el ámbito europeo, manteniendo su puesto como director adjunto al presidente con responsabilidad sobre Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y RSC.

"El nuevo modelo organizativo aprobado por el consejo potencia las grandes fortalezas tecnológicas y de negocio de Telefónica España y Telefónica Tech. También simplifica las áreas corporativas para que ganen agilidad y eficacia. Lo hacemos siguiendo nuestras prioridades operativas: mayor claridad, simplicidad y ambición", ha señalado Murtra.

"Es un ejemplo del tipo de transformación que debemos continuar realizando. Quiero dar las gracias a todos los profesionales de Telefónica España, Telefónica Tech y las áreas Corporativas por el trabajo realizado y por el que llevarán a cabo durante los próximos meses", ha añadido.

UNA BASE SÓLIDA PARA SIMPLIFICAR Y ACELERAR EL CRECIMIENTO

El nuevo modelo organizativo de Telefónica España parte de una posición de fortaleza operativa y financiera, tras haber cerrado el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 6.513 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.301 millones de euros, un 2,1% más.

En concreto, entre abril y junio los ingresos avanzaron un 2,9%, marcando el mayor ritmo de crecimiento desde finales de 2023, mientras que el Ebitda ajustado creció un 2,3%, registrando su mayor avance desde finales de 2019.

En el plano comercial, la operadora continúa sumando clientes hasta superar los 16 millones de líneas móviles de contrato, manteniendo además su tasa de bajas ('churn') en el mínimo histórico del 0,7%.

Por su parte, en el segmento de Empresas, los servicios digitales han experimentado un crecimiento a doble dígito y representan ya más de la mitad de la facturación del área. Desde la entidad destacan que estas cifras demuestran que la apuesta estratégica por tecnologías como la nube ('cloud'), la ciberseguridad, el 'edge' y la inteligencia artificial ya se está traduciendo en resultados tangibles.

TRANSFORMACIÓN DE TELEFÓNICA

Con este modelo operativo, Telefónica profundiza en la transformación y avanza en la ejecución de su plan estratégico 'Transform & Grow', presentado el pasado mes de noviembre.

La compañía sigue así su evolución hacia una Telefónica más digital, flexible y competitiva, con el objetivo de consolidarse como una de las mejores operadoras de Europa en 2030, con capacidades de liderazgo global en servicios digitales.