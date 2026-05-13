Telefónica, líder en el 'Cuadrante Mágico' de Gartner de servicios gestionados de conectividad IoT global

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha sido reconocida como líder por duodécimo año consecutivo en el informe 'Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services Worldwide' de Gartner, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La 'teleco' presidida por Marc Murtra, que presta los servicios gestionados de Internet de las Cosas (IoT) a través de su unidad de negocios digitales Telefónica Tech, continuó en 2025 ofreciendo su amplia cartera de tecnologías, incluyendo el 5G y el NB-IoT (comunicación con bajo consumo de datos y gran penetración y propagación de señal) y ampliando el alcance de sus servicios mediante conectividad satelital para impulsar la transformación digital de los clientes, incluso en ubicaciones remotas o de difícil acceso.

Los servicios gestionados de IoT de Telefónica permiten a las organizaciones monitorizar y gestionar sus activos "de forma segura y centralizada" desde Kite.

En este contexto, Kite es una plataforma desarrollada en Telefónica que ofrece a los clientes visibilidad completa y control sobre todas sus SIMs en tiempo real y de manera remota, desde cualquier lugar del mundo.

Asimismo, Kite cuenta con capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA), como un asistente en lenguaje natural, modelos de segmentación por comportamiento o la resolución automatizada de un elevado porcentaje de los tickets operativos, y actúa como un orquestador de conectividad al proporcionar funcionalidades eSIM bajo el nuevo estándar SGP.32, permitiendo alternar distintos proveedores de conectividad de forma ágil y desplegar soluciones IoT en múltiples geografías.

La compañía proporciona estos servicios gestionados de conectividad IoT a sectores clave (energía, utilities, automoción y movilidad, retail, industria, agricultura y salud) y organizaciones involucradas en iniciativas de 'smart cities'.

La empresa ha destacado especialmente las capacidades avanzadas en industria, donde Telefónica proporciona servicios integrales de IoT gestionado, redes 5G privadas y 'edge computing' para casos de uso críticos.

"Nuestra apuesta por la conectividad IoT y el desarrollo y constante evolución de nuestra plataforma Kite cuentan con un gran reconocimiento en el mercado y son piezas fundamentales para que las organizaciones conecten y gestionen millones de dispositivos a escala global, impulsen nuevos modelos de negocio y tomen decisiones basadas en datos de forma más eficiente, segura y sostenible", ha afirmado el director de IoT de Telefónica Tech, Darío Cesena.

Cesena ha añadido que esto les está permitiendo acompañar cada vez a más empresas en su transformación digital "con más y mejores" servicios y avanzar en su compromiso de compañía de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales.