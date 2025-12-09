Telefónica propone bajar otro 5% la afectación del ERE en tres de las siete filiales afectadas

Archivo - Vista de la sede de Telefónica, a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha propuesto reducir en otro 5% adicional (se suma al 5% de la semana pasada) la afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A --tres de las siete filiales afectadas por el proceso de despido colectivo en negociación--, lo cual se traduce en 75 salidas menos, según ha informado UGT.

Si bien el sindicato considera "positivo" este avance, insiste en que la reducción de la afectación debe ser "mucho mayor" para evitar la aplicación de despidos forzosos en las mencionadas sociedades, sobre todo en un contexto en el que la representación de los trabajadores aboga por que el proceso se cubra de forma íntegra con salidas voluntarias.

La propuesta de reducir en otro 5% la afectación supondría que los despidos en Telefónica Global Solutions se situarían en 126 (un 10% menos en comparación con las 140 salidas planteadas de forma inicial), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 210 (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A. bajaría a 340 (378 al comienzo de las negociaciones).

De este modo, la cifra conjunta de salidas en estas tres sociedades sería de 676 (un 10% menos en comparación con las 751 propuestas de forma inicial), con lo que la afectación del ERE para el conjunto de las siete filiales afectadas se situaría en 5.961, debido a que también se ha minorado el volumen de despidos en Movistar+ hasta 245 (297 al principio).

En el marco de las negociaciones para el ERE en las tres sociedades señaladas, la empresa también se ha abierto a que el personal que pertenezca a áreas consideradas como "críticas" se pueda adherir de forma voluntaria al ERE, aunque solo a través de prejubilaciones

A ello se suma que los trabajadores nacidos en 1971 también podrán participar de forma voluntaria en el ERE, si bien UGT ha destacado que "toda persona que quiera acogerse voluntariamente debe poder hacerlo", al tiempo que ha recordado la necesidad de "ampliar los años de apertura del proceso para que la prejubilación sea el mecanismo central de ajuste".

En cuanto a la indemnización, los tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 se mantiene en el 68% del salario regulador hasta los 63 años y en el 38% a partir de entonces.

En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrá un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

Además, se han incrementado las indemnizaciones a entre 47 y 36 días de salario por año trabajado, con un máximo de 36 mensualidades para las salidas que no se puedan cubrir con prejubilaciones.

A ello se añaden primas de voluntariedad por antigüedad que oscilan entre los 2.500 y los 9.000 euros.

En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 2.500 euros; entre 8 y 12 años (3.500 euros); entre 12 y 16 años (4.500 euros); entre 16 y 20 años (6.000 euros); entre 20 y 24 años (7.500 euros) y más de 24 años (9.000 euros).

"Para UGT estas condiciones siguen lejos de los mínimos necesarios y deben mejorar sustancialmente, tanto en días por año trabajado como en topes y primas, para garantizar compensaciones dignas y que fomenten la adhesión voluntaria", ha subrayado el sindicato.

La organización también ha defendido que, a pesar de los avances, la empresa debe revisar de forma global sus planteamientos para posibilitar un acuerdo que garantice salidas "voluntarias, justas y adecuadamente compensadas".