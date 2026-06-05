Telefónica se sitúa entre las compañías líderes mundiales en gestión sostenible de proveedores, según CDP

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica - TELEFÓNICA - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha sido incluida por séptimo año consecutivo entre las empresas con la máxima calificación ('A') del Supplier Engagement Assessment (SEA) de CDP, que reconoce a las compañías líderes a escala mundial en la gestión sostenible de su cadena de suministro y su compromiso con los proveedores para extender las medidas contra el cambio climático.

CDP es una organización sin ánimo de lucro que gestiona el sistema mundial de divulgación medioambiental para empresas, ciudades, estados y regiones.

Telefónica se convierte así en una de las 10 operadoras europeas y una de las 40 'telco' mundiales que están presentes entre las 1.400 empresas que forman parte de la 'Lista A' del SEA de CDP.

Además, la filial brasileña de Telefónica también figura entre las operadoras que componen la lista.

Este reconocimiento pone en valor la gestión responsable de Telefónica en su cadena de suministro, un aspecto clave en su estrategia de descarbonización.

Más allá de sus propias operaciones, el alcance 3 sitúa el foco en toda la cadena de valor, desde el impacto de la fabricación de lo que la compañía compra hasta el uso de los productos y servicios por parte de los clientes.

En este contexto, también grandes compañías evalúan a Telefónica a través de CDP por su desempeño en cambio climático, lo que refuerza un reto compartido: mejorar la eficiencia y reducir emisiones.

Así, trabajar en la sostenibilidad de los proveedores también la posiciona mejor de cara a los clientes más exigentes.

Telefónica ha logrado reducir un 49% sus emisiones totales en la última década, incluyendo su cadena de valor, y consolida su posicionamiento como una de las compañías líderes del sector en descarbonización.

En este periodo, la operadora ha alcanzado una reducción del 91% en sus emisiones operacionales (alcances 1 y 2) desde 2015 --superando el objetivo del 90% fijado para 2025--, y del 34% en las emisiones de alcance 3 desde 2016.

La directora Global de Sostenibilidad de Telefónica, Maya Ormazabal, ha señalado que la sostenibilidad en la cadena de suministro es un elemento clave para avanzar hacia un modelo económico más eficiente, resiliente y bajo en carbono.

"Nuestro propósito de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos, las empresas y las administraciones a las tecnologías digitales, nos lleva a impulsar entre nuestros proveedores estándares cada vez más ambiciosos que nos permitan reducir los riesgos de la transición climática y ser más competitivos", ha indicado.

Para CDP, "el riesgo medioambiental es un riesgo financiero, y sus impactos se están intensificando", por lo que la implicación de los proveedores resulta clave para avanzar hacia una economía neta cero, ya que la mayor parte de las emisiones se concentra en la cadena de valor.

Por ello, Telefónica actualizó en 2025 su política global de sostenibilidad en la cadena de suministro y código de conducta para proveedores, reforzando así su marco de actuación para exigir la integración de estándares ambientales, sociales y de gobernanza en toda su cadena de valor.

Esta revisión incorpora los nuevos requisitos regulatorios europeos en materia de sostenibilidad --como la CSRD y la futura normativa de debida diligencia-- y mejora la gestión a partir del análisis de doble materialidad.

REFUERZA SU MODELO DE GESTIÓN CON PROVEEDORES

En este marco, Telefónica ha reforzado su modelo de gestión con proveedores mediante iniciativas que pasan por solicitar al 100% de sus proveedores la adhesión al Código de Conducta de Proveedores, que integra criterios ESG y requisitos de descarbonización desde el inicio de la relación contractual.

Asimismo, prioriza la gestión de proveedores en función de su contribución a la huella de carbono, trabajando especialmente con aquellos que concentran la mayor parte de las emisiones e impulsando su participación en CDP Supply Chain para mejorar la transparencia y su desempeño climático.

Además, promueve entre sus proveedores clave la adopción de objetivos de descarbonización basados en la ciencia (SBTi), impulsando una acción coordinada en toda la cadena de valor.

Del mismo modo, refuerza la colaboración sectorial a través de iniciativas como el Carbon Reduction Programme (CRP), gestionado en el marco de la iniciativa sectorial JAC, que impulsa la reducción de emisiones a nivel de producto.

Este programa, lanzado por Telefónica en 2023, cuenta ya con más de una docena de operadores participantes.

Por último, integra de forma creciente criterios ESG --como emisiones, energía o circularidad-- en los procesos de compra, avanzando hacia un modelo que incorpora el impacto ambiental en la toma de decisiones.

Esta política se inscribe en su plan de acción climática para reducir sus emisiones de CO2, que tiene por objetivo alcanzar las cero emisiones netas en 2040, posicionándose como un facilitador clave de la descarbonización de la economía.

Por ello, también ha sido reconocida, por duodécimo año consecutivo, como compañía líder global en acción climática al formar parte de la 'Lista A' elaborada por CDP.