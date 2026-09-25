Telefónica, Sphera, Hisdesat, Vodafone, Zelenza y TRC se adjudican el megacontrato de Defensa por 258 millones

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la g- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha adjudicado el acuerdo marco para la gestión y modernización de las telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), repartiendo los diferentes bloques del proyecto entre Telefónica, Sphera, Hisdesat, Vodafone España, Zelenza y TRC.

El contrato, diseñado para blindar la red informática y de comunicaciones del departamento liderado por Margarita Robles a través de ocho áreas operativas, alcanza un valor estimado de 258,44 millones de euros (168,55 millones sin impuestos), con un presupuesto base de licitación fijado en 203,94 millones, según figura en el Portal de Contratación del Estado, consultado por Europa Press.

Además, con este proyecto Defensa busca converger y modernizar toda su red de telecomunicaciones, reforzando la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas en el marco de la OTAN, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales.

ADJUDICACIONES A TELEFÓNICA Y SUS ALIANZAS

La compañía que se ha llevado el mayor volumen de trabajo ha sido Telefónica, participando en la mayoría de las áreas, tanto de forma directa como en alianza con otras firmas.

En concreto, la unión temporal de empresas (UTE) formada junto a Sphera se encargará del lote de datos, telefonía y localización por 83 millones de euros con IVA, además del acceso a Internet por otros 2,6 millones.

A su vez, Telefónica gestionará las comunicaciones por satélite junto a Hisdesat por 23,4 millones de euros, mientras que su filial de Soluciones Informáticas asumirá los servicios de telemedicina por 1,06 millones.

El grupo completará su despliegue liderando el soporte técnico y logístico de toda la red a través de varias de sus unidades de negocio, una partida valorada en 43,9 millones de euros.

MÓVIL, SOPORTE Y VIDEOCONFERENCIA

Respecto al resto de los bloques del concurso, Vodafone España se ha hecho con el servicio de telefonía móvil por un importe global de 28,9 millones de euros.

Por su parte, la atención y soporte técnico a los usuarios finales de la red estará en manos de Zelenza por 8,7 millones de euros con IVA, al haber presentado la oferta más competitiva.

Finalmente, la firma española TRC asumirá los sistemas de videoconferencia segura tras adjudicarse su correspondiente lote por 12,4 millones de euros.