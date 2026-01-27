Telefónica se une al acelerador de innovación de la OTAN

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, a 7 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Telefónica registró un beneficio neto atribuido de 989 millones de euros en los tres primeros trimestres del ejercicio, un 21,7% menos en comparación con los 1.262 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Telefónica y la OTAN han firmado un acuerdo marco para que seis de sus centros de desarrollo e innovación ubicados en España se adscriban al Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte (DIANA), según ha informado este martes la teleco en un comunicado.

La empresa ha detallado que estos espacios se unen al campus 'El Pardo del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial' (INTA), siendo el único referente español en esta red.

Los centros de Telefónica incluyen el laboratorio The ThinX de Telefónica Tech y TEFQCI, ambos situados en el Distrito Telefónica de Madrid; los dos edificios dedicados a tecnología e innovación ubicados en Alcobendas, al norte de la capital; el centro de innovación y laboratorio de Telefónica Tech en Málaga, y el centro de ciberseguridad especializado en 'Industria 4.0' (C4IN) que Telefónica Tech mantiene en León.

A corto plazo, el objetivo de esta alianza es que DIANA pueda contar con la experiencia y las instalaciones de Telefónica para desarrollar sus soluciones tecnológicas, con foco en las redes de nueva generación, la tecnología cuántica, el 'Internet de las Cosas' (IoT) y la ciberseguridad.

A largo plazo, este acuerdo busca el intercambio de conocimiento entre las 150 empresas que participan en la aceleradora para validar conceptos, tecnologías y casos de uso en el ámbito de defensa a nivel mundial.

TEFQCI, la red experimental de comunicaciones cuánticas de Telefónica en Madrid, es el principal activo del centro de excelencia en tecnologías cuánticas para reforzar la seguridad de las redes y servicios mediante soluciones 'Quantum Key Distribution' (QKD).

También se está utilizando como base para la futura Internet cuántica, identificando los equipos, procesos y herramientas más adecuados.

TEFQCI es un espacio de colaboración abierta con organismos públicos y privados desde el que Telefónica lidera el desarrollo de comunicaciones y tecnologías cuánticas y desde el que ya se han realizado pruebas para proteger las comunicaciones en infraestructuras críticas, centros de datos y comunicaciones de empresa, así como de dispositivos IoT, como los contadores inteligentes de gas, agua o luz, asegurando tanto la provisión de eSIMs remotas como los datos de consumo enviados.

También se abordan en este centro iniciativas para la evolución a redes y servicios Quantum-Safe, implementando una capa adicional de seguridad utilizando algoritmos de cifrado post-cuántico (PQC) que no podrán ser descifrados por futuros ataques.

Esto se aplica a la protección de las redes 5G y a las comunicaciones actuales llevados a cabo mediante computación cuántica.

The ThinX es el laboratorio de tecnología IoT, 'big data', ciberseguridad y 'cloud' de Telefónica Tech, destinado para que clientes, socios e instituciones puedan cocrear y simular el funcionamiento en condiciones reales de cualquier proyecto de IoT antes de su implantación masiva.

Inaugurado en 2017, en poco tiempo se ha convertido en unos de los entornos de IoT más avanzados y mejor equipados del mundo, con acceso a radio de última generación y de tecnología de LPWA (redes de área amplia de bajo consumo diseñadas para el 'Internet de las Cosas').

El centro de innovación y laboratorio de Telefónica Tech en Málaga cuenta con 60 trabajadores para desarrollar soluciones punteras a nivel internacional en los campos de la IA, el IoT, el 'cloud' y el 'big data', contando con la ciberseguridad como elemento transversal en todos sus productos y servicios.

El centro de tecnología e innovación en Alcobendas y de Tovar, ubicados en el norte de Madrid, conforman un espacio de más de 3.000 metros cuadrados con una completa miniaturización de la red, tanto fija como móvil, que funciona de forma totalmente autónoma.

El centro de ciberseguridad C4IN de Telefónica Tech, especializado en Industria 4.0, se encuentra en León y tiene como objetivo ofrecer a las empresas los mejores servicios de seguridad, además de desarrollar soluciones y productos específicos e innovadores en este ámbito. En sus instalaciones trabajan actualmente 30 expertos.

DIANA, UN PROGRAMA ACELERADOR

DIANA es un programa acelerador de innovación de doble uso que colabora con entidades innovadoras que desarrollan soluciones comerciales y de defensa para problemas que afectan a toda la Alianza.

Este programa ha creado "con éxito" un ecosistema transatlántico de centros de pruebas, aceleradores, eventos y actividades educativas interconectados que apoyan la innovación tecnológica de doble uso --con fines civiles y de defensa-- para los países de la Alianza.

Este ecosistema se puso en marcha en 2023 y actualmente colabora con más de 20 organizaciones aceleradoras afiliadas y más de 200 centros de pruebas.

El equipo profesional de DIANA está formado por profesionales y expertos, tanto militares como civiles, que trabajan desde la sede de la organización en Londres (Reino Unido) y en las oficinas regionales situadas en Tallin (Estonia) y Halifax (Canadá).