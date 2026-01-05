Las tensiones en Venezuela y la caída del petróleo marcan una jornada de signo mixto en la Bolsa española

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las empresas españolas reaccionaban este lunes con signo mixto ante la escalada de tensión en Venezuela y la evolución del precio del petróleo, si bien destacaba el comportamiento de Indra, que lideraba las subidas dentro del Ibex 35, con un alza superior al 5%.

La sesión transcurría con el foco puesto en las posibles repercusiones económicas y energéticas de la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como en las posteriores declaraciones de Washington y Caracas.

En este contexto, Indra se disparaba un 5,14%, hasta los 52,15 euros, situándose como el valor más alcista del selectivo y reflejando el interés de los inversores por compañías ligadas a tecnología y defensa en un entorno de creciente incertidumbre geopolítica.

BBVA avanzaba un 1,32%, hasta los 20,65 euros, mientras que Repsol sumaba un 1,25%, hasta los 16,62 euros, apoyada en la atención del mercado sobre la industria petrolera y el papel de Venezuela en el suministro energético.

Por su parte, Telefónica repuntaba un 0,89%, hasta los 3,45 euros, e Inditex aumentaba un 0,32%, hasta los 56,52 euros, mientras que, en sentido contrario, Mapfre registraba un descenso del 0,56%, hasta los 4,23 euros.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o la liberación de presos políticos.

Por su parte, la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha reivindicado el "derecho a la paz" y a la "soberanía" del país en el primer comunicado que firma como "presidenta encargada". En dicho texto, ha instado a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" tras la incursión y captura del presidente Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump.

Mientras tanto, un total de 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, todos excepto Hungría, han difundido una declaración a través del Servicio Europeo de Acción Exterior en la que piden "contención" tras la operación estadounidense en la que fue capturado el mandatario venezolano.

EL PETRÓLEO BAJA UN 1,4%

En este contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, caía un 1,25%, hasta los 59,99 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, retrocedía un 1,38%, hasta los 56,53 dólares.

Por otro lado, España no recibe importaciones de crudo procedentes de Venezuela desde marzo de 2025, coincidiendo con la revocación por parte de Estados Unidos de los permisos y exenciones concedidos a varias empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta manera, las mismas fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen han trasladado "un mensaje de tranquilidad, ya que el suministro de petróleo a España se encuentra altamente diversificado".