Teresa Martín de la Mata, consejera de FIAB, se incorpora al consejo de dirección de FoodDrinkEurope

Archivo - Teresa Martín de la Mata, consejera de FIAB y presidenta de Varma, se incorpora al Consejo de Dirección de FoodDrinkEurope - STEVE FISCH/FIAB - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Teresa Martín de la Mata, consejera de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y presidenta de Varma, ha sido nombrada miembro del Consejo de Dirección de FoodDrinkEurope (FDE), según informa la asociación.

En concreto, este nombramiento ha sido aprobado en la asamblea general de FoodDrinkEurope, la organización que representa a nivel europeo a la industria de alimentación y bebidas, que ha tenido lugar en Bruselas.

Teresa Martín de la Mata sustituye en el cargo a Iñaki Soroa, consejero delegado de EVA Group, y da continuidad a la alta representatividad de la industria española de alimentación y bebidas -con cerca de 28.000 empresas y casi medio millón de trabajadores- en los más importantes foros internacionales.

El presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, Ignacio Silva, ha agradecido la disposición de Teresa Martín de la Mata para asumir el reto de la representación de la industria alimentaria española en Europa y a Iñaki Soroa los años de trabajo y su dedicación en el Consejo de FDE.

"Es un honor incorporarme al consejo de dirección de FoodDrinkEurope y representar, junto a FIAB, a una industria que desempeña un papel esencial en la economía y empleo de nuestra sociedad. Asumo este reto con la voluntad de contribuir a que la voz de la industria española de alimentación y bebidas tenga una presencia activa en los debates que marcarán el futuro del sector en Europa", ha señalado Martín de la Mata.

Presidenta de Varma, grupo español líder en la distribución de productos de gran consumo y consejera del Grupo Vinícola Marqués de Vargas, Teresa Martín de la Mata es también miembro de las juntas directivas de Espirituosos de España, de la Federación Española del Vino (FEV) y de la Federación Española de Industrias Alimentación y Bebidas (FIAB).

Cuenta con una sólida trayectoria internacional en el ámbito de marketing. Su marcado perfil emprendedor, le llevó a fundar Delamata Design (2003), agencia de referencia en branding estratégico que trabaja para marcas líderes en distintos sectores.

Desde 2010 es miembro del Consejo de Administración de Varma, donde participa activamente en las comisiones de estrategia e innovación, nombramientos y retribuciones, y auditoría y control. En 2021 fue nombrada presidenta de Varma, liderando su estrategia con especial foco en internacionalización, innovación, digitalización y sostenibilidad.

Según datos de FoodDrinkEurope, organización de la que FIAB es miembro, la industria de alimentos y bebidas de la UE está compuesta por 310.000 empresas y emplea a más de 4,5 millones de personas. La Unión Europea es el mayor exportador mundial de productos de alimentación y bebidas del mundo.