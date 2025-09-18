Teset Capital adquiere la planta de valorización de residuos de Sologas en A Coruña por 20 millones

Archivo - Los socios de Teset Capital, Javier Zabala, Ángel Escudero y José Arango. - TESET CAPITAL - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teset Capital, gestora de fondos independiente especializada en inversiones en infraestructuras del mid-market europeo, se ha adjudicado Sologas, la planta de tratamiento de residuos y aguas y producción de biometano, por 20 millones de euros.

La gestora ha destacado en un comunicado que esta operación representa su primer proyecto en el ámbito de las infraestructuras de medioambiente, sumándose a los que ya opera en las áreas de energía y telecomunicaciones.

En concreto, la transacción se ha cerrado por un importe de 20 millones de euros tras un "riguroso" proceso de subasta liderado por el juzgado encargado de la administración concursal.

Sologas, fundada en 2011 y operativa desde 2015, está ubicada en el municipio de As Somozas, A Coruña.

La compañía cuenta con varias líneas de producción --planta de compostaje, planta de codigestión y planta de tratamiento de residuos líquidos peligrosos y no peligrosos-- a partir de las cuales produce fertilizantes, sustratos de cultivo y agua. Adicionalmente, desde 2024, produce y comercializa biometano.

En total, Sologas cuenta con una capacidad de procesamiento de residuos de hasta 220.000 toneladas anuales, de los cuales se recuperan el 99,5%, y tiene una capacidad de producción de 27,3 gigavatios hora (GWh) al año de biometano.

Sologas transforma este biometano a través de un proceso de licuefacción en planta en bioGNL (gas natural renovable en forma líquida), lo que la convierte en la única planta de bioGNL de España.