TIM y CDP Venture Capital sellan un acuerdo para impulsar la innovación y las 'startups' en Italia

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Telecom Italia (TIM) y CDP Venture Capital han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para promover la innovación y el desarrollo de empresas emergentes y tecnologías italianas, según ha informado la 'teleco' este lunes en un comunicado.

En concreto, el objetivo de dicho memorando pasa por identificar 'startups' y pymes innovadoras con "alto potencial y de interés mutuo", que incorporen tecnologías fundamentales para la soberanía digital, ya sea del portafolio de CDP Venture Capital o de la búsqueda de oportunidades de inversión de TIM, y para evaluar posibles iniciativas de colaboración industrial, comercial y tecnológica.

También tiene como meta fortalecer la capacidad de Italia para desarrollar y promover tecnologías italianas en áreas de importancia estratégica para la soberanía digital del país, mediante la provisión de un conjunto coordinado de conocimientos técnicos, capacidades tecnológicas y recursos financieros.

El propósito es acelerar el desarrollo de innovaciones en áreas como la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la computación en la nube, las ciudades inteligentes y la infraestructura inteligente, la defensa y los nuevos servicios y tecnologías facilitadoras orientados al consumidor.

El modelo operativo de la alianza se basa en la validación industrial de las tecnologías "más prometedoras", lo que permite, según TIM, "certificar soluciones maduras listas para su integración en sistemas nacionales críticos".

Además, CDP Venture Capital colaborará en el marco del 'Programa de Innovación Abierta' de TIM para facilitar la identificación y el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y posibles sinergias industriales mediante canales de financiación específicos, actividades conjuntas de comercialización y acceso al mercado empresarial y al sector público.

YA HAN EMPEZADO A COLABORAR

TIM y CDP Venture Capital ya han comenzado a colaborar estrechamente con dos empresas "clave" de la cartera de CDP Venture Capital: Cubbit, que ha desarrollado una tecnología de almacenamiento en la nube geodistribuido, y CAEmate, especializada en soluciones de ingeniería y modelado que utilizan la tecnología de gemelos digitales para el mantenimiento preventivo de infraestructuras.

La colaboración con estas startups es un ejemplo práctico del enfoque que ambas compañías pretenden adoptar: apoyar la adopción de soluciones nacionales en casos de uso reales junto con un socio industrial y guiarlas hacia trayectorias de crecimiento estructuradas.

El acuerdo aprovecha, por un lado, las capacidades industriales, tecnológicas y comerciales de TIM y, por otro, la experiencia de CDP Venture Capital en el apoyo a empresas innovadoras con alto potencial.

Esta alianza busca crear un entorno propicio para el desarrollo empresarial y tecnológico, ofreciendo a las 'startups' italianas acceso a validación industrial, canales comerciales, capital cualificado y oportunidades de crecimiento, con el objetivo de contribuir de forma tangible a la transformación digital de Italia.