TIM cerrará la venta de su filial de cable submarino en el segundo trimestre tras el acuerdo con Boost BidCo

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Telecom Italia (TIM) ha firmado un acuerdo con Boost BidCo, un vehículo controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas italiano (MEF) y en el que Retelit cuenta con una participación, para la venta de Sparkle, la filial de cable submarino de la 'teleco' transalpina, cuya culminación está prevista para el segundo trimestre de este año, según ha informado la compañía en un comunicado.

En virtud de este acuerdo, las partes han decidido extender la fecha límite para el cierre de la transacción hasta el 15 de octubre de 2026.

El consejo de administración de Telecom Italia (TIM) aceptó en febrero de 2025 la oferta vinculante de 700 millones de euros realizada por el Gobierno italiano y Retelit --controlada por el fondo español de infraestructuras Asterion-- para adquirir Sparkle.

"Tras un análisis exhaustivo y profundo (...) el consejo de administración (de Telecom Italia) ha aprobado por unanimidad la oferta presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia (MEF) y Retelit, que valora a Sparkle en 700 millones de euros", destacó la compañía hace más de un año.

Cabe recordar que el Gobierno de Italia y Retelit presentaron una oferta vinculante para hacerse con el 100% de Sparkle el 19 de diciembre de 2024.

Sparkle opera alrededor de 600.000 kilómetros de cables submarinos que conectan países como Israel y Estados Unidos, una infraestructura que es considerada como una de las piezas centrales de la red de fibra que facilita el flujo global de datos, incluida la información confidencial.