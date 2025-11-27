El TJUE desestima recurso de España contra la retirada de fondos por irregularidades en ayudas a sector bovino

Archivo - Ganado bovino. - CEIA3 - Archivo

BRUSELAS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado este jueves el recurso de casación de España a la decisión de la Comisión Europea de excluir 5,01 millones de euros por la aplicación ilegal de régimen de ayuda asociada voluntaria al sector bovino en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

El caso se remonta a una investigación comunitaria de 2018 que detectó irregularidades en el cumplimiento de las normas de la Unión en materia de gestión y control de las medidas de ayuda asociada en el sector bovino relativa a los dos años anteriores. En concreto, encontró deficiencias en la exactitud del cálculo de la ayuda, en la calidad de los controles sobre el terreno y en el número exigido de controles y propuso, por ello, excluir de la financiación de la Unión un importe neto de 5,01 millones de euros del FEAGA.

Después de un litigio contra la Comisión Europea que acabó en la Justicia europea y que en primer instancia desestimó el Tribunal General, este jueves el TJUE ha vuelto a dar la razón a Bruselas en casación tras desestimar definitivamente los argumentos de España sin atender ninguna de sus alegaciones.

Frente a los argumentos de España de que la notificación tardía no deben ser sancionadas, el TJUE considera que la sentencia del Tribunal General está suficientemente motivada y no consideró que semejante notificación extemporánea justificara en todos los casos la aplicación de una sanción administrativa.

Otros errores que alegaba España de la sentencia no son considerados por la Justicia europea que señala que el demandante no identifica con precisión los errores del Tribunal General o no expone con precisión los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica los elementos impugnados.