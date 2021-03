Trabajadores piden "no dejar caer" a Abengoa, "un oasis en el desierto", y mantener sus empleos

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Abengoa han trasladado sus manifestaciones desde la sede sevillana en Palmas Altas al centro de la ciudad para pedir a las administraciones que "no dejen caer" a la compañía, que es "un oasis en el desierto" porque "una empresa así no hay" y muy potente en un sector estratégico como las energías renovables.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de Abenewco1, Luis Francisco García, ha mostrado la preocupación del colectivo ante la situación que vive la entidad, en concurso de acreedores y que ha solicitado 249 millones al fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Partipaciones Industriales (SEPI).

En la manifestación de este viernes han participado representantes de la mayoría de los comités de empresas de Abengoa, así como el secretario general de UGT FICA-Sevilla, Manuel Ponce, y el secretario general del sindicato provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

La manifestación ha comenzado, a las 11.00 horas, a las puertas del Palacio de San Telmo --sede de la Presidencia de la Junta-- y ha llegado a Plaza Nueva, donde han sido recibidos por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Los trabajadores han permanecido concentrados delante del Ayuntamiento hispalense hasta el mediodía.

El presidente del comité de Abenewco1, tras recordar las dos concentraciones celebradas en Palmas Altas, ha insistido en conseguir un compromiso por parte de las partes para mantener el empleo. "Que la empresa no se divida, no se trocee y no se pierdan los puestos de trabajo en España", que son unos 3.000.

Según ha indicado, desde 2015 la plantilla está "sufriendo grandes sacrificios", con la pérdida de la mitad de los puestos de trabajo. "Hemos decidido hacernos oir" porque, en su juicio, "ha hablado la dirección, los políticos y los bancos pero también queremos que nos escuchen a los trabajadores".

Ha apuntado que mantienen "una comunicación fluida" con la empresa y esperar poder reunirse la próxima semana para conocer los detalles del plan de refinanciación y de la posible entrada de un fondo de inversión, un punto que genera "incertidumbre". "Queremos saber cuál es la letra pequeña del plan, que se garantice que la empresa seguirá siendo andaluza y que hay futuro".

"Abengoa es una gran compañía, no podemos perder una empresa así, en un sector estratégico como es la energía renovable y todos sabemos lo que va a suponer este sector en los próximos años", ha destacado, junto al conocimiento que hay en la empresa, con trabajadores cualificados. "Perderíamos una opción muy buena" porque "no existe este tipo de empresa" en Andalucía.

CONCENTRACIÓN EN EL CARPIO.

Por su parte, los trabajadores de Abengoa Solar de El Carpio se han concentrado este viernes en la sede de la planta cordobesa para respaldar la manifestación que, a la misma hora, se ha celebrado

en Sevilla para pedir una solución al conflicto de la multinacional española.

Tras su entrada en concurso de acreedores, el sindicato reclama un plan de viabilidad en el que se mantengan todos los puestos de trabajo, que en el caso de la provincia de Córdoba son 75 directos y otros 40 indirectos.

En este sentido, el responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT- FICA Córdoba), Antonio Lopera, ha señalado que "los trabajadores de la planta de El Carpio no se han desplazado a Sevilla por motivos de seguridad sanitaria, pero han mostrado con una concentración su apoyo total a las reivindicaciones que hoy se van a realizar por parte del sindicato en la manifestación convocada en la capital hispalense".

Cabe recordar que los comités de empresa de las distintas sociedades con representación sindical en el grupo Abengoa reclamaron semanas atrás al Gobierno, los acreedores, accionistas, clientes y la propia compañía que el acuerdo que se alcance "no solo sea un acuerdo financiero" sino también empresarial en el que se asegure el empleo para todos los profesionales.

De esta manera, la mayoría de los comités de empresa de Abengoa, dada la situación de "agonía y cansancio" que viven desde 2015, se han unido para dar a conocer sus demandas al Gobierno, los accionistas, acreedores, clientes y a la propia compañía.

Los comités de empresas, que suponen unas 3.000 familias trabajadores en España y un total de unos 15.000 en todo el mundo, han pedido el compromiso explícito de retener a estos profesionales y motivarles teniendo en cuenta que "son y serán los artífices de la viabilidad de la compañía".

También solicitan que las partes firmantes del acuerdo se cercioren, implementando para ello los mecanismos de control que sean necesarios, de que la compañía cumple con este compromiso de mantenimiento y retención del talento.

Además, piden que este acuerdo se alcance "lo antes posible" con el fin de minimizar el impacto que los continuos retrasos puedan llegar a tener en el mantenimiento de la actividad de negocio de la compañía

