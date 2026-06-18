Trump asegura que Apple trabajará con Intel en el diseño y fabricación de chips en EEUU

17 June 2026, France, Paris: US President Donald Trump arrives at the Palace of Versailles to attend an event marking the 250th anniversary of US independence. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gigantes tecnológicos estadounidenses Intel y Apple colaborarán en el diseño y producción de microprocesadores en Estados Unidos, según ha adelantado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Apple aceptó trabajar con Intel para diseñar y construir sus chips en Estados Unidos", ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en su red social.

Trump ha insistido en que EEUU inventó la tecnología de la que depende el mundo, pero "presidentes ineptos" permitieron que Taiwán y otros países se apoderaran de las fábricas de semiconductores, olvidando proteger las industrias estadounidenses con aranceles.

De tal modo, ha defendido que el país, además de diseñarlo todo en este sector, necesita también construirlo en sus propias fábricas "Así que decidí ayudar a Intel porque necesitamos diseñar y construir nuestros chips aquí mismo, en Estados Unidos", ha explicado.

En este sentido, ha presumido de que, en primer lugar, ayudó a que Nvidia aceptara fabricar sus chips de primera generación con Intel y luego Elon Musk aceptó construir su TerraFab, la fábrica de chips más grande del mundo, diseñada junto con el equipo de tecnología de Intel, mientras que, finalmente, Apple aceptó trabajar con Intel para diseñar y construir sus chips en Estados Unidos.

"Decidimos ayudar a Intel a cambio del 10% de sus acciones. ¿Es demasiado o demasiado poco? Valían alrededor de 100.000 millones de dólares cuando hicimos nuestra oferta. ¡Ahora valen más de 600.000 MILLONES DE DÓLARES! En nueve meses, su valor ha aumentado en más de MEDIO BILLÓN DE DÓLARES. La participación de Estados Unidos supera ahora los 60.000 millones de dólares. ¿Cuándo fue la última vez que un presidente hizo ganar dinero a Estados Unidos?", ha destacado.

En agosto de 2025, Intel Corporation y el Gobierno de EEUU alcanzaron un acuerdo por el que Washington invertía 8.900 millones de dólares (7.685 millones de euros) en acciones ordinarias de Intel, después de los 2.200 millones de dólares (1.890 millones de euros) en subvenciones CHIPS que Intel había recibido, elevando la inversión total a 11.100 millones de dólares (9.585 millones de euros).

De tal modo, el Gobierno estadounidense adquirió 433,3 millones de acciones ordinarias de Intel a un precio de 20,47 dólares por acción, equivalente a una participación del 9,9% en la compañía.