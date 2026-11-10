TSMC aumentó un 59,7% su facturación en octubre

Archivo - 31 December 2025, Taiwan, Kaohsiung City: A view of the Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). The company has officially started volume production of 2-nanometer chips in the fourth quarter of 2025, at its flagship Fab 22 in Kaohsiung, u - Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocio neta de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) durante el mes de octubre alcanzó los 586.890 millones de dólares taiwaneses (15.980 millones de euros), lo que supone un avance del 59,7% en relación con el mismo mes de 2025, según ha informado el mayor fabricante mundial de semiconductores.

En comparación con el mes de septiembre, la cifra de ventas alcanzada en octubre representa un crecimiento mensual del 14,7%.

De este modo, las ventas netas en los diez primeros meses de 2026 del proveedor de Apple y Nvidia registraron un alza del 43,3%, hasta 4,48 billones de dólares taiwaneses (121.990 millones de euros).