Uber recorta casi una cuarta parte de su plantilla de la división de personal

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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uber Technologies, la plataforma de servicios de movilidad y reparto, ha anunciado el despido del 23% de su equipo de personal, dentro del que se encuentran las divisiones de Recursos Humanos, instalaciones o cultura corporativa, como parte de la estrategia de la nueva presidenta de la compañía, Jill Hazelbaker.

Estos recortes de personal apenas alcanzan al 1% de los trabajadores de Uber en todo el mundo, que se sitúan en las 34.000 personas, aunque la dirección no ha querido desvelar el número exacto de despidos, según indica un portavoz de la compañía en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'.

"Estos cambios son necesarios para maximizar la eficacia del equipo de Recursos Humanos y el enorme potencial que tenemos por delante", reza una carta de la presidenta distribuida entre los ejecutivos afectados de la compañía.

La llegada hace menos de un mes de Hazelbaker al cargo de presidenta ha iniciado una nueva estrategia para simplificar equipos. De hecho, entre las tareas de la ejecutiva se encuentra la organización de personas y lugares, tras la salida del respectivo responsable de este área este año.

"A medida que hemos crecido, algunas partes de la organización se han vuelto demasiado complejas y fragmentadas, con responsabilidades superpuestas, una estructura poco clara y equipos que operan demasiado alejados de las empresas y socios a los que dan soporte", ha asegurado Hazelbaker.

Por su parte, la compañía ha descartado que los despidos estén relacionados con la IA, tal y como está ocurriendo en otras empresas en los últimos meses.