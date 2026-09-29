UBS moderniza sus comunicaciones de trading con BT y migra la voz de sus operadores bursátiles a la nube

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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

BT y UBS han cerrado un acuerdo por el que el banco suizo aspira a modernizar sus comunicaciones globales de trading mediante el despliegue de una plataforma de voz cloud-native para operadores bursátiles en Microsoft Azure, a través del negocio especializado en trading de BT, BT Trading & Command, en uno de los primeros despliegues en producción de este tipo en el sector bancario.

La solución, denominada Enterprise Cloud de BT Trading y alojada íntegramente en Azure, permitirá a la entidad helvática consolidar su infraestructura pasando de 20 sistemas de trading a una única plataforma global y estandarizada.

La plataforma opera ya en 17 países, cuenta con más de 2.400 operadores y capacidad para seguir escalando, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normativas locales y mantiene los requisitos de soberanía de los datos en cada jurisdicción.

La solución ofrece servicios de voz seguros y con calidad de operador directamente desde la nube, con cifrado de extremo a extremo, capacidades integradas de grabación y monitorización, y middleware de supervisión del servidor de aplicaciones de comunicaciones (CAS) para cumplir con los requisitos regulatorios.

Con la migración, UBS busca mayor eficiencia operativa, menor complejidad y más flexibilidad, además de sentar las bases para futuras innovaciones, como el análisis basado en inteligencia artificial y la automatización. Los operadores, por su parte, accederán a un entorno de comunicaciones uniforme y de alto rendimiento que facilitará una toma de decisiones más rápida y mejor informada en los distintos mercados.

"Elegimos a BT como nuestro socio tecnológico preferente por su capacidad para ofrecer una solución totalmente integrada que responde a nuestros requisitos técnicos, regulatorios y operativos. Esto garantiza que nuestros operadores dispongan de una plataforma de comunicaciones robusta, flexible y preparada para el futuro", ha indicado el director general de UBS, Brandon Benson.

"Este proyecto representa un hito significativo para el sector. La transformación de UBS demuestra que la nube ya puede responder a los más altos estándares de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento. Como socio de confianza, estamos orgullosos de apoyar a UBS en la construcción de una base preparada para el futuro de sus operaciones globales de trading", ha afirmado el director general de ventas de BT International, Joris van Oers.