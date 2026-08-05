La UE canaliza otros 1.400 millones de los beneficios de activos rusos congelados hacia Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa tras su reunión. - -/dpa - Archivo

BRUSELAS 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha destinado otros 1.400 millones de euros obtenidos de los beneficios generados por los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados por las sanciones europeas para apoyar a Ucrania, un nuevo desembolso que coincide con la intensificación de los ataques rusos contra el país durante la pasada noche y que eleva a 8.000 millones de euros los ingresos obtenidos por este mecanismo.

Se trata del quinto pago realizado con estos beneficios extraordinarios, correspondientes al primer semestre de 2026, según ha informado este miércoles la Comisión Europea, que ha explicado que la mayor parte de los fondos se utilizará para ayudar a Kiev a devolver los préstamos concedidos por la UE y los países del G7, mientras que el resto se destinará a financiar sus necesidades militares y de defensa.

"Ponemos otros 1.400 millones de euros a disposición de Ucrania. Esto apoyará la resistencia continuada de Ucrania frente a la guerra ilegal de Rusia", ha afirmado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que ha defendido que Moscú "debe pagar por la destrucción que ha causado" y ha subrayado que la UE está utilizando "los beneficios de los activos rusos inmovilizados para garantizar que así sea".

El anuncio llega después de una nueva oleada de bombardeos rusos sobre Kiev que, según las autoridades ucranianas, ha dejado al menos 17 muertos y cerca de medio centenar de heridos. "Una vez más nos despertamos con las noticias de horribles atrocidades cometidas por Rusia a través de sus ataques aéreos contra Ucrania", ha denunciado la conservadora alemana en un mensaje en redes sociales.

Tal y como explica la Comisión, los fondos proceden de los activos del Banco Central de Rusia congelados por las sanciones impuestas por la UE tras el inicio de la guerra, que permanecen inmovilizados, aunque los intereses que generan pueden destinarse a otros fines, por lo que los Estados miembro acordaron, a propuesta de Bruselas y de la Alta Representante para Política Exterior, emplear esos beneficios para respaldar a Kiev.

Este mecanismo fue aprobado en 2024 y, desde entonces, la UE ha ido transfiriendo periódicamente estos beneficios para financiar la ayuda a Ucrania, un marco que los Veintisiete reforzaron a finales de 2025 al prohibir de forma permanente la devolución a Rusia de los activos inmovilizados de su banco central.