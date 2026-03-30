La UE gastará cerca de la mitad de los 1.500 millones para defensa en producir antidrones, misiles y munición

Archivo - Un misil tierra-aire de mediano alcance Hawk, durante el ejercicio 'Eagle Eye' 2023, a 22 de marzo de 2023, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha adoptado formalmente este lunes la 'hoja de ruta' para el uso de los 1.500 millones de euros previstos en el Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés) con el que la Unión quiere financiar su rearme e impulsar la industria de seguridad y defensa; que incluye un reparto que prevé destinar cerca de la mitad --700 millones de euros-- a la producción de sistemas antidrones, misiles y munición.

"Esta iniciativa muestra nuestro enfoque en la innovación, la colaboración y el fortalecimiento de la base tecnológica necesaria para abordar los desafíos actuales y futuros", ha dicho en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Bruselas abrirá este mismo martes, 31 de marzo, la primera ronda de convocatorias para optar a la financiación, según ha anunciado en una rueda de prensa este lunes el portavoz comunitario de defensa, Thomas Regnier.

"Unos 700 millones de euros apoyarán la producción de sistemas antidrones, misiles y munición, mientras que 325 millones apoyarán el lanzamiento e implementación de proyectos ambiciosos y colaborativos en la industria, junto a Noruega y Ucrania", ha precisado el portavoz, quien ha dado también la fecha de la primera licitación abierta.

En concreto, esta partida incluye 260 millones de euros en el marco del Instrumento de Apoyo a Ucrania dentro del fondo, que se ha previsto para ayudar a reconstruir y modernizar la Base Tecnológica e Industrial de Defensa de Ucrania invirtiendo en proyectos colaborativos que aumenten los medios de producción tanto en Ucrania como en Europa.

Además, el plan destinará 240 millones de euros a compras conjuntas, incluyendo sistemas antidrones, de defensa aérea y antimisiles, y sistemas de combate terrestres y navales. Según ha detallado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, las empresas emergentes y pequeñas empresas del sector de la defensa recibirán 100 millones de euros en apoyo financiero a través del mismo fondo.