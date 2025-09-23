UGT FICA reitera su "rechazo frontal" a la propuesta de convenio de las industrias de pastas alimenticias

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha reiterado este martes su rechazo "frontal" a la propuesta de convenio colectivo para las industrias de pastas alimenticias presentada por la patronal, al considerar que niega cualquier avance en materia social, laboral y económica para los trabajadores del sector, según informa en un comunicado.

En concreto y tras la reunión de ayer, la representación empresarial mantuvo sin cambios su planteamiento inicial, en el que defiende un incremento salarial nulo para 2025, la eliminación o limitación de complementos por incapacidad temporal, la ausencia de reducción de jornada laboral y restricciones en los periodos de disfrute vacacional, entre otras medidas.

Así, el sindicato denuncia que esta postura "demuestra la nula intención de la patronal de alcanzar un acuerdo" y advierte de que la aplicación de este modelo supondría un "paso atrás" en derechos laborales, además de condenar a la plantilla a la "precariedad y la inestabilidad".

Ante esta situación, UGT FICA ha insistido en que no firmará ese convenio y advertido de que, si en la próxima reunión no se producen avances reales, trasladará las reivindicaciones de los trabajadores "al siguiente nivel" con el fin de garantizar la conservación de sus derechos, su poder adquisitivo y unas condiciones laborales dignas.