UGT pide a Telefónica un plan social aplicable a toda la plantilla del grupo

Archivo - Fachada del edificio de Distrito Telefónica - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha solicitado a Telefónica una reunión para impulsar un nuevo plan social, homogéneo para toda la plantilla del grupo, que impulse la formación continua, la igualdad, el empleo, la progresión profesional y la movilidad interna.

El sindicato ha informado que, esta reunión, quiere abordar con la empresa las bases de este nuevo plan social para marcar "un antes y un después" en el Grupo Telefónica, y todo ello ante la inminente presentación del nuevo plan estratégico de la operadora, prevista para el próximo 4 de noviembre.

"Desde UGT Comunicaciones consideramos que, al igual que la empresa se prepara para los nuevos desafíos, ha llegado el momento de dar un paso decisivo en la evolución de nuestro modelo de relaciones laborales en el Grupo Telefónica", expone el sindicato en un comunicado.

El plan social demandado por el sindicato pretende garantizar un marco de referencia para toda la plantilla del grupo, con independencia de la sociedad jurídica en la que presten sus servicios y de los convenios colectivos que les resulten de aplicación.

La intención de UGT es que este plan se convierta "en un instrumento estratégico común para afrontar los retos de futuro", marcados por la transición digital.

En este sentido, el sindicato defiende que Telefónica ha de apostar "de forma decidida" por el desarrollo profesional a largo plazo, en el que la formación continua permita la capacitación hacia perfiles del futuro.

ABOGA POR CREAR UN OBSERVATORIO DE IA EN EL GRUPO

En este marco, UGT plantea la creación de un Observatorio de Inteligencia Artificial (IA) en Telefónica para analizar los impactos de la digitalización, la robotización y la automatización en el ámbito laboral y para anticipar las nuevas necesidades profesionales.

Para el sindicato, el empleo debe ser el eje central "de este nuevo tiempo", por lo que insta a reforzar las políticas de incorporación y retención del talento, así como fomentar la movilidad funcional y geográfica en el Grupo, facilitando a la plantilla "un desarrollo profesional amplio, multidisciplinar y con proyección en distintas empresas y áreas".

"Todo ello debe ir acompañado de una visión transversal que integre la igualdad real, la diversidad y sostenibilidad como pilares estratégicos sobre los que construir la Telefónica del futuro", concluye UGT.