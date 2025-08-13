UNAV espera que la segunda mitad de 2025 constante un "año excelente" para el sector turístico

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), José Luis Méndez, ha destacado que, si todo transcurre dentro de los cauces de la normalidad, los próximos meses pueden ser "la constatación de un año excelente para el turismo".

Así lo ha manifestado en una publicación institucional para hacer balance del primer tramo de 2025 y detallar las acciones que llevará a cabo la patronal en el segundo semestre.

Entre las actuaciones de la decana de las agencias de viajes cita seguir trabajando en "los principales aspectos legales que preocupan a nuestro sector", como la modificación de la Directiva de Viajes Combinados, que "marcha en la buena dirección", así como la exclusión de las agencias del RD 933/2021, mientras se sigue a la espera de la orden ministerial definitiva que desarrolle la norma.

Además, UNAV velará por el "adecuado" desarrollo del programa de turismo del Imserso, al igual que seguirá expectante por el correcto funcionamiento de las infraestructuras y servicios, para evitar que el "caos ferroviario" o los "despropósitos aeroportuarios" pueda dañar el trabajo y la reputación de las agencias de viajes y, en especial, de la marca España.

Para Méndez, la celebración de la sexta edición del Foro UNAV será otro de los ejes de la gestión de los próximos meses, que "de nuevo servirá para abordar los diferentes asuntos que preocupan al sector".

Por otro lado, hay otros temas del ámbito asociativo que igualmente ocuparán el quehacer de la presidencia de UNAV y de su Consejo de Dirección, por ejemplo, ampliar la capilaridad asociativa por todo el territorio y, en paralelo, emprender una campaña de imagen en favor de los agentes de viajes, basada en los pilares de la profesión: confianza, profesionalidad, seguridad y conocimiento.

En materia de tecnología y digitalización hay dos cuestiones que centrarán la atención de la asociación que preside a través del recién constituido grupo de trabajo: el desarrollo futuro de la IA en el sector de las agencias y la ciberseguridad.

En el segundo periodo de 2025, UNAV se ha propuesto igualmente también ampliar sus programas de formación, mientras que la búsqueda de unidad sectorial, por otra parte, seguirá siendo un asunto de máxima prioridad, tal y como ha destacado el presidente de la patronal.

Por último, Méndez ha alertado acerca de las voces críticas con el turismo, que "si bien son minoritarias", ha afirmado que "no hay que perder de vista por el daño reputacional al sector y el mal uso que puedan hacer destinos competidores de esas protestas".