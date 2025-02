Unión de Uniones apoya a CE en las medidas para prevenir la peligrosa enfermedad que provoca la Mancha Negra

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha participado en el proceso europeo de consulta pública para prorrogar hasta abril de 2028 las medidas temporales establecidas en el Reglamento (UE) 2022/632, cuyo objetivo es prevenir la introducción y propagación en el territorio de la Unión Europea de la "peligrosa enfermedad" 'Phyllosticta citricarpa' que provoca el hongo de la Mancha Negra y que afecta al cultivo de cítricos, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha señalado que la introducción de este organismo nocivo en los cultivos europeos, destinados mayoritariamente al mercado europeo en fresco, supondría un "golpe irreparable" para la economía de los productores y para el medio ambiente por el abandono de superficie de cultivo por lo que hay que trabajar en herramientas eficaces de detección y/o prevención de entrada.

Desde Unión de Uniones se ratifica en la petición a la CE para que prorrogue las medidas contempladas en ese reglamento durante tres años, además de aumentar el seguimiento de las mismas en cinco países -Argentina, Brasil, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue- para adoptar medidas correctoras durante este período adicional en el caso que se observe una reducción relevante de detecciones de productos agrícolas con la presencia de 'Phyllosticta citricarpa'.

La organización ha señalado que los riesgos de entrada existen y explica que la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) dejó claro en un informe reciente que el establecimiento de la 'Phyllosticta citricarpa' es moderadamente probable porque los huéspedes sensibles están ampliamente disponibles y las condiciones ambientales en muchas áreas de cultivo de cítricos de la UE son adecuadas para la producción, dispersión e infección de esta plaga.

No obstante, ha insistido en que Bruselas tiene la responsabilidad de "velar por la sanidad vegetal" de los cítricos y evitar la entrada de plagas o enfermedades. "Si las autoridades comunitarias no son conscientes del peligro y no adoptan medidas adecuadas para evitar su introducción, podrían estar incurriendo en una responsabilidad patrimonial por los daños que pudiese provocar su inacción o la falta de medidas necesarias", ha indicado.

La organización agraria ha reseñado que la presencia de 'Phyllosticta citricarpa' en las importaciones de esos países continúan siendo peligrosamente elevadas para la citricultura europea.