UPA y Deoleo se alían para reconocer las mejores iniciativas del sector olivarero

Archivo - Campos de olivos en las sierras andaluzas - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Deoleo han presentado este miércoles en Madrid la convocatoria de los Premios 'Olivar Sostenible, Vivo e Innovador' 2026, una iniciativa para reconocer y dar visibilidad a las mejores prácticas que contribuyen a construir un olivar más sostenible, competitivo e innovador.

En concreto, esta convocatoria busca poner en valor el compromiso de agricultores, cooperativas, almazaras y otros actores del sector con un modelo de producción capaz de responder a los desafíos ambientales, económicos y sociales que afronta el olivar español, según informan en un comunicado.

De esta forma, los galardones nacen con el objetivo de impulsar la difusión de experiencias ejemplares que demuestren que es posible compatibilizar la rentabilidad de las explotaciones con la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la biodiversidad y el desarrollo de las zonas rurales. Así, en esta edición, el jurado otorgará una especial importancia a aquellas iniciativas que integren los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, económica y social.

Podrán presentar su candidatura olivareros, tanto a título individual como colectivo, cooperativas, almazaras privadas y cualquier otra entidad vinculada a la producción de aceite de oliva que desarrolle proyectos en España.

Una de las categorías, la denominada 'Gestión de explotación agraria olivarera', distinguirá proyectos desarrollados en explotaciones olivareras que incorporen medidas innovadoras relacionadas con el manejo sostenible del suelo, el uso eficiente del agua y otros insumos, la mejora de la biodiversidad, la incorporación de las mujeres a la gestión de las explotaciones o la inclusión.

Mientras que la segunda categoría, la de 'Gestión de iniciativa colectiva' reconocerá iniciativas vinculadas a la transformación y comercialización del aceite de oliva que destaquen por su apuesta por la calidad, la eficiencia energética, la gobernanza, la valorización de subproductos o el impacto social.

Los dos proyectos ganadores recibirán como premio un viaje para dos personas a las instituciones europeas en Bruselas, con todos los gastos pagados y con encuentros en las instituciones europeas para explicar la realidad del olivar sostenible español y trasladar las necesidades de este sector.

En la presentación de los premios, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha explicado la oportunidad de convocar estos galardones para visibilizar y premiar "todo lo bueno" que cada día se está haciendo desde los olivares españoles. "El olivar sostenible es mucho más que un sistema productivo, es tradición, cultura e innovación", ha señalado, animando a todos los olivareros y olivareras a presentarse.

Por su parte, el director de Comunicación y Asuntos Públicos de Deoleo, José Antonio Bonache, ha enmarcado esta iniciativa conjunta con UPA dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, destacando la cercanía como motor del cambio. "Como líderes mundiales, nuestro propósito es 'Cuidar lo que te cuida'. La sostenibilidad y la cercanía con quienes nos acompañan en este camino son el núcleo de nuestro negocio", ha subrayado.