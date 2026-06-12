UPA pide al Gobierno una acción diplomática "urgente" para desbloquear las exportaciones de vacuno a Marruecos

Archivo - Vacas en una explotación ganadera aragonesa. - ARAGÓN TV. - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado este viernes tensiones de oferta-demanda en el sector vacuno de carne a causa de la paralización de las exportaciones de bovinos vivos a Marruecos y ha solicitado al Gobierno una "acción diplomática urgente" para desbloquear el mercado.

Marruecos es el principal destino de exportación de bovinos vivos de España hasta finales del año pasado. De hecho, en 2024 España exportó al reino alauita 61.715 cabezas de más de 300 kilogramos, lo que supone el 52% del total de exportaciones en vivo y 51.986 cabezas en 2025 (64% del total), según las cifras aportadas por UPA.

Sin embargo, desde la organización agraria han explicado que en 2026, la cifra ha sido "cero" debido a que Marruecos ha bloqueado las exportaciones por la "activación radical" de prevenciones sanitarias tras la aparición de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en el noreste de España a finales del año pasado.

Por esto, UPA ha solicitado al Ministerio de Agricultura que realice gestiones diplomáticas "al más alto nivel" para revertir esta situación y lograr que Marruecos acepte la llamada regionalización, que permitiría a las zonas de España no afectadas por la DNC seguir exportando animales vivos.