Urbas nombra a Francisco Javier Álvarez y a José Manuel Rodríguez nuevos consejeros independientes

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Urbas ha acordado designar por el sistema de cooptación a Francisco Javier Álvarez Hoyuela y a José Manuel Rodríguez García como nuevos consejeros independientes de la compañía, según ha informado este viernes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma ha destacado que con fecha 18 de julio de 2025 su consejo de administración decidió nombrar a Álvarez Hoyuela y Rodríguez García nuevos miembros.

Por un lado, Álvarez Hoyuela es ejecutivo sénior con más de 20 años de experiencia en dirección general y es experto en estrategia empresarial, cumplimiento normativo y creación de valor sostenible.

De hecho, ha ocupado altos cargos en entidades financieras, así como en empresas inmobiliarios estando especializado en prestación de servicios de gestión urbanística y planeamiento a promotores inmobiliarios.

Por otro lado, Rodríguez García es abogado en ejercicio con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en los sectores jurídico, inmobiliario, energético, financiero y sociosanitario.

Asimismo, es experto en estrategia empresarial, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones (M&A), gobierno corporativo y crecimiento internacional, a la par que ha fundado y liderado compañías en España y Portugal y ha ocupado cargos en consejos de administración de empresas referentes en sus respectivos sectores.

Con todo, Francisco Javier Álvarez Hoyuela ostenta el cargo de presidente de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad, mientras que José Manuel Rodríguez García ocupa el de vocal y Jesús Ordóñez Gutiérrez, el de secretario.

Respecto a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Jesús Ordóñez Gutiérrez es el presidente; José Manuel Rodríguez García, vocal, y Francisco Javier Álvarez Hoyuela, secretario.

Así las cosas, el consejo de administración de la compañía ha quedado conformado con Juan Antonio Acedo Fernández, presidente y consejero delegado de Urbas, como miembro ejecutivo; Joao Jose De Gouveia (vocal), como dominical; Adolfo José Guerrero Hidalgo (vocal), como ejecutivo; Luis Ramos Atienza (vocal), como miembro externo; Jesús Ordóñez Gutiérrez (coordinador), como independiente; Francisco Javier Álvarez Hoyuela (vocal), como independiente; y José Manuel Rodríguez García (vocal), como independiente.