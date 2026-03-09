Vantage Towers y Telefónica llevan el 5G Standalone al centro comercial Plaza Norte 2 de Madrid

Vantage Towers y Telefónica - VANTAGE TOWERS

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vantage Towers, en colaboración con Telefónica, ha elevado la conectividad en el centro comercial Plaza Norte 2 de Madrid con el despliegue de un Sistema de Antena Distribuida (DAS) de última generación, según ha informado este lunes la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones móviles.

Este proyecto marca un hito al convertir a Plaza Norte 2 en el primer centro comercial de España con cobertura interior 5G Standalone (SA).

El 5G Standalone opera en una red central 5G totalmente independiente, lo que permite aprovechar al máximo las capacidades de la red: velocidades de descarga significativamente mayores, latencia ultra baja y la capacidad de gestionar simultáneamente miles de dispositivos conectados sin pérdida de calidad.

En un entorno de alta densidad como un gran centro comercial, esta tecnología es clave para garantizar una experiencia digital fluida y sin interrupciones.

Para visitantes, comercios y personal, la mejora se traduce en pagos móviles instantáneos, streaming fluido, navegación más rápida, comunicaciones más estables y acceso a servicios avanzados como aplicaciones interactivas o experiencias de realidad aumentada.

Así, la conectividad se convierte en un facilitador directo de la experiencia de compra y de la eficiencia operativa.

Situada en San Sebastián de los Reyes, la Plaza Norte 2 tiene una superficie de 147.920 metros cuadrados, más de 200 tiendas, 14 salas de cine, una cúpula de 35 metros y 6.800 plazas de aparcamiento.

Con esta nueva instalación, cada rincón del centro --desde galerías y comercios hasta el aparcamiento interior-- contará con cobertura móvil de alto rendimiento e ininterrumpida.

La directora general de Vantage Towers España, Ana Diaz, ha destacado que este proyecto "marca un hito para la cobertura interior de última generación en España". "Con el innovador Sistema de Antenas Distribuidas, creamos una experiencia digital fluida al entrar en espacios interiores y también los hacemos más inteligentes", ha añadido.

Por su parte, el director de Acceso Móvil y Núcleo de Red en Telefónica España, Gerardo Rovira, ha indicado que en la 'teleco' están "comprometidos a ofrecer la mejor conectividad donde sus clientes la necesiten".

Con este despliegue pionero, Vantage Towers y Telefónica establecen un nuevo estándar en la conectividad interna del comercio minorista en España y consolidan el papel de la infraestructura digital como elemento estratégico para el comercio del futuro.