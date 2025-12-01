Las ventas de los alimentos frescos aumentan un 8,3% en octubre frente al 4,1% de los envasados, según NIQ

Los productos frescos crecen más que los envasados, según NIQ - NIQ

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de los alimentos frescos registraron un aumento del 8,3% al cierre de octubre, frente al incremento del 4,1% de los productos envasados, en un contexto marcado por opiniones en contra del auge de los ultraprocesados y en el que incluso desde las administraciones se están emprendiendo medidas para desincentivar su consumo, según NielsenIQ (NIQ).

Además, los productos envasados han alcanzado un crecimiento de la demanda del 2%, mientras que la demanda de los perecederos aumentó un 3,9%, a pesar de un alza en los precios superior para los frescos (+4,2%) frente a los procesados (+2%).

Dentro de la sección de frescos, destacan especialmente el consumo de las categorías de huevos, con un 7,4% más en volumen y la de frutas, con un 5,1% más. En el lado contrario, y como se viene observando en los últimos años, la sección de pescado muestra una leve contracción del 0,6%.

Por comunidades autónomas, las regiones que lideran la evolución en unidades de frescos son La Rioja, Castilla y León, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Asturias, todas por encima del 4,3%.

En el ámbito de la distribución, el mercado de frescos está dominado por Mercadona, Lidl y Carrefour, con cuotas del 23,5%, 5% y 4,8% respectivamente. Sin embargo, los operadores que más cuota han ganado en el último periodo son Lidl, Dia y Aldi, evidenciando, según NIQ, una intensa batalla por el consumidor de productos perecederos.

Andrea García Fernández, 'Retailer Customer Success Consultant' en NIQ, ha destacado, respecto a la categoría más dinámica como son los huevos, que, a pesar de la crisis sanitaria que se está produciendo en el sector avícola, se ha constatado que aún no se ha registrado una bajada en su consumo en noviembre.

"Por otro lado, estamos a las puertas de la Navidad, donde se produce un repunte importante en el consumo de frescos debido a las celebraciones familiares en los hogares, por lo que se prevé que el año se cierre con muy buenas cifras en este segmento", ha señalado.

De acuerdo con los datos de NIQ, el mercado de gran consumo en España, impulsado por el sector de productos frescos, demuestra "una sólida vitalidad", con un aumento del 2,5% en volumen de ventas respecto al año anterior y del 5,3% en valor, alcanzando un total de 129.000 millones de euros en octubre de 2025.

Este dinamismo en los frescos se explica tanto por factores demográficos, como el aumento cercano al 1% interanual de la población española, como por cambios en el estilo de vida del consumidor, que presenta una creciente conciencia sobre la salud y la alimentación equilibrada. Esto se traduce en el traslado al hogar y al supermercado de parte del consumo tradicionalmente realizado en hostelería, optando por opciones más económicas y planificadas.

Además, este interés se ve reforzado por nuevas soluciones tecnológicas en la cocina, como la implantación de las Air Fryer, que facilitan una alimentación más saludable con productos frescos, así como por la apuesta de los minoristas por espacios de frescos más atractivos, y por el auge del comercio de proximidad, que facilita una mayor frecuencia de compra de productos de reposición constante.

Así, el aumento de la demanda de frescos supone, según NIQ, una oportunidad para que las marcas alineen sus surtidos con la cocina casera y los comportamientos saludables de los consumidores, y subraya la importancia de aprovechar las campañas de temporada y las tendencias culinarias para mantenerse en la mente de los consumidores.