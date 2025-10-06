Verizon nombra nuevo CEO a Dan Schulman, ex consejero delegado de PayPal

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de Verizon Communications ha nombrado como nuevo consejero delegado con efecto inmediato a Dan Schulman, ex primer ejecutivo de PayPal Holdings, en sustitución de Hans Vestberg, quien dirigía la operadora estadounidense desde 2018 y permanecerá en la compañía como asesor especial hasta el 4 de octubre de 2026.

"Dan es un líder experimentado y decidido con una experiencia única y un historial comprobado de liderazgo transformador y excelencia operativa. Es el líder ideal para trazar la siguiente fase de Verizon, orientada al cliente y con un crecimiento financiero más sólido", indicó el presidente de la junta directiva de Verizon, Mark Bertolini.

Schulman, de 67 años y miembro de la junta de Verizon desde 2018, ocupó hasta hace dos años la dirección de PayPal Holdings, donde lideró la transformación de la compañía en una plataforma de pagos global.

Con anterioridad, el ejecutivo ocupó puestos de liderazgo sénior en empresas como AT&T, Priceline, Virgin Mobile y American Express.

"Creo en Verizon y su futuro, y me siento honrado de haber sido elegido CEO", declaró Schulman tras su designación. "Verizon se encuentra en un momento crucial. Tenemos una clara oportunidad de redefinir nuestra trayectoria, aumentando nuestra cuota de mercado en todos los segmentos, a la vez que logramos un crecimiento significativo en nuestras métricas financieras clave", añadió.