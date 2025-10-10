Vicio crece en España con la apertura de un restaurante en San Sebastián, el primero en Euskadi

La marca de smash burgers Vicio abre en el centro comercial Garbera de San Sebastián su primer restaurante en Euskadi - VICIO

SAN SEBASTIÁN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de 'smash burgers' Vicio prosigue con su expansión a nivel nacional con la apertura de su primer restaurante en Euskadi, ubicado en el centro comercial Garbera de Donostia-San Sebastián.

En concreto, el local, de 135 metros cuadrados de superficie interior y con una terraza de 44 m2, cuenta con capacidad total para 70 comensales. Además, supondrá la creación de 24 nuevos puestos de trabajo en la ciudad.

Según han explicado desde la compañía, el nuevo espacio está diseñado para ofrecer "una experiencia gastronómica completa", ya sea para consumir en el local o para pedir a domicilio.

Con esta nueva localización en la capital guipuzcoana, Vicio continúa apostando por los centros comerciales como puntos clave en su plan de expansión. "San Sebastián es una ciudad con una cultura gastronómica enorme, y para nosotros era todo un reto y una ilusión llegar aquí", han destacado.

Esta apertura en Garbera representa "un paso muy importante" para Vicio, "no solo por lo que supone entrar en Euskadi, sino por el valor simbólico que tiene para nosotros estar a la altura del paladar donostiarra". "Venimos con muchas ganas y con mucho respeto, y esperamos que el público nos reciba con el mismo entusiasmo con el que hemos preparado esta apertura", ha asegurado Aleix Puig, cofundador y presidente de Vicio, conocido también por ser ganador del 'reality' culinario Masterchef.

Vicio mantiene su propuesta diferencial con "'burgers' de calidad con ingredientes de primera, cocinadas con su técnica icónica de 'smash', y una experiencia de marca envolvente, tanto en el local como en 'delivery'".

Con esta nueva apertura en San Sebastián alcanzará los 39 restaurantes operativos en España. Cerró 2024 con una facturación de 55 millones de euros y más de 1.000 empleados en plantilla.