Viña La Tula encara su primera vendimia con Entrecanales Domecq e Hijos en Jerez

Mateo Rodríguez, nieto del fundador de La Granja Remelluri, se une al proyecto y se sitúa al frente del equipo enológico

Entrecanales Domecq e Hijos se encuentra inmersa en la primera vendimia de Viña La Tula, una bodega y viñedo, situada en el corazón del Marco de Jerez, según informa en un comunicado.

En concreto, Viña La Tula, cuya historia se remonta a 1827, es un proyecto concebido a largo plazo, con la firme intención de crear vinos únicos que reflejen la esencia de estos suelos de albariza y albariza-lustrillo, auténtico patrimonio vitícola de Andalucía.

Esta primera vendimia, además, coincide con la incorporación de Mateo Rodríguez, que se suma a esta aventura empresarial junto a Gonzalo Entrecanales y Jaime del Río. Tres nombres que representan a tres familias históricas del vino español y que, por primera vez, se unen para liderar un mismo proyecto en el Marco de Jerez.

Mateo Rodríguez, que se encuentra al frente del equipo enológico, aporta una trayectoria marcada por su trabajo en regiones como Gredos, Douro, Cornas, Borgoña y Burdeos, con colaboraciones junto a referentes como Marc Isart, Dirk Niepoort, la familia Clape, Domaine Roulot o Thibault Liger-Belair, además de su paso por Maison Joanne y la familia Barton en Saint-Julien.

Rodríguez, hijo de Telmo Rodríguez y nieto del fundador de La Granja Remelluri, se ha congratulado de iniciar una "nueva etapa en Jerez, descubriendo por primera vez los suelos de albariza y albariza- lustrillo, con la ilusión de seguir aprendiendo y aportar la experiencia adquirida en distintas regiones europeas a este proyecto en el Marco de Jerez" De esta forma, esta primera vendimia de Viña La Tula se ha desarrollado en las 21,8 hectáreas de viña con recolección 100% manual. Un verano marcado por los intensos vientos de Levante y condiciones climáticas complejas retrasaron el inicio de la campaña y redujeron los rendimientos.

"Nuestra viña también ha sufrido una reducción de producción, pero la calidad será muy buena. A pesar de estar en plena conversión a viñedo ecológico, no hemos tenido problemas sanitarios por mildiu, que sí ha afectado a otras viñas de la zona debido a las abundantes lluvias del año", ha explicado el presidente de la compañía, Gonzalo Entrecanales.

Con casi dos siglos de historia, Viña La Tula abre ahora un nuevo capítulo con el sello de Entrecanales Domecq e Hijos, reforzando el compromiso del grupo con la sostenibilidad, la innovación y la calidad enológica.

Este proyecto, concebido a largo plazo, se suma al legado del grupo en regiones como Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Valdeorras, con el objetivo de aportar una mirada contemporánea a la tradición de Jerez.