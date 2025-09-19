Vincci Hoteles renueva su certificación Ecostars y refuerza su compromiso con el turismo sostenible - VINCCI HOTELES

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vincci Hoteles ha renovado su certificación de sostenibilidad Ecostars, un sello reconocido por el Global Sustainable Tourism Council (GSTC) que evalúa el impacto ambiental real de los alojamientos.

La renovación de la certificación, que coincide con la celebración del Día Mundial del Turismo, ratifica el compromiso de la cadena hotelera con un modelo de gestión responsable, integrando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

Según un comunicado de la hotelera, la certificación Ecostars destaca por medir el impacto real a través de indicadores como el consumo de agua y energía, las emisiones de CO2, el reciclaje y la alimentación sostenible, basándose en datos reales de los propios hoteles.

"En Vincci Hoteles creemos en un modelo turístico que no solo cuide de nuestros huéspedes, sino también del entorno en el que operamos", ha declarado César Pérez, director de Calidad y Sostenibilidad de la cadena.

La certificación ha sido renovada para la totalidad de sus establecimientos. Ecostars ha reconocido de manera específica el desempeño "ejemplar" de cinco hoteles: Vincci Ponte de Ferro 4* (Oporto), Vincci Mae 4* (Barcelona), Vincci Soma 4* (Madrid), Vincci Puertochico 4* (Santander) y Vincci Consulado de Bilbao 4* (Bilbao).

Vincci Hoteles ha intensificado sus esfuerzos en sostenibilidad en el último año, obteniendo el Certificado de Ahorro Energético (CAE) e invirtiendo en la reducción de plásticos de un solo uso. La cadena también participa en el proyecto 'Arroz Circular' junto a Nespresso, que convierte cápsulas de café usadas en abono para el cultivo de arroz, el cual se incluye posteriormente en sus propuestas gastronómicas.

La empresa publica anualmente una Memoria de Sostenibilidad según los estándares GRI (Global Reporting Initiative) y cuenta con otras credenciales y reconocimientos como las certificaciones ISO 14001, ISO 50001, Travelife y Biosphere, además de la medalla al Mérito Turístico en la categoría de Sostenibilidad y Calidad.