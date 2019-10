Viscofan gana un 18,1% menos, pero eleva sus ventas un 8,3% en los nueve primeros meses

Publicado 24/10/2019 18:24:28 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viscofan ganó 72,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída del 18,1% en relación al mismo periodo de hace un año, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha precisado que esta caída del beneficio se debe a que el año pasado registró unos extraordinarios tras recibir una indemnización de 15,4 millones de euros tras ganar el litigio que mantenía con Mivisa. Así, la firma ha registrado un incremento del 17,3% del beneficio neto en el tercer trimestre, hasta los 26,98 millones de euros.

El fabricante y comercializador de envolturas artificiales de celulosa, colágeno y plásticos para productos cárnicos elevó un 8,3% sus ventas en este periodo, hasta alcanzar los 625,8 millones de euros.

Además, la compañía registró un nuevo máximo histórico trimestral al alcanzar los 215,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,4%, impulsado por el fuerte crecimiento en todas las áreas de reporte, mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) descendió un 6,9%, hasta 143,2 millones de euros.

Por áreas geográficas, en Europa y Asia, que concentraron el 55,8% de la actividad de Viscofan, los ingresos crecieron un 6,7% frente al año pasado, mientras que en Norteamérica --donde genera el 29,1% de su cifra de negocio-- y en Latinoamérica --que copa el 15,1%-- ascendieron un 8,9% y un 13,2%, respectivamente.

En los primeros nueve meses del año, la firma ha avanzado con las iniciativas previstas en esta fase del plan estratégico 'More to be', entre las que destaca la puesta en marcha de nuevos módulos de la nueva

tecnología de celulósica en la planta española de Cáseda que permite alcanzar mejores costes productivos en la segunda mitad del año conforme a lo previsto en los planes de la compañía.

De esta forma, en el acumulado del ejercicio se han invertido un total de 37,1 millones de euros, lo que supone un 16% menos frente

a los 44,1 millones de euros invertidos en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Respecto a la deuda bancaria neta, ésta se sitúa en 56,5 millones de euros, lo que supone un 29,1% menos frente a 79,7 millones de euros a diciembre de 2018.

La compañía ha señalado que la fortaleza de los resultados del tercer trimestre y las menores necesidades de inversión en este año se ha traducido en una sólida generación de flujo de caja efectivo.

El presidente de Viscofan, José Domingo de Ampuero y Osma, ha destacado el crecimiento de "doble dígito en las principales magnitudes financieras", lo que demuestra la "fortaleza del grupo para adaptarse a cualquier entorno". "Estos resultados nos reafirman en los objetivos

presentados y en la visión de crecimiento a medio y largo plazo de Viscofan y el mercado", ha indicado.