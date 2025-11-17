Viscofan realizará una ampliación de capital en 72 millones para abonar el dividendo flexible

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Viscofan realizará una ampliación de capital de 72 millones de euros para hacer frente al pago de un dividendo flexible correspondiente al ejercicio 2025, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el número máximo de acciones nuevas a emitir será de más de 1,32 millones, mientras que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir un título nuevo será de 35.
De esta forma, el importe nominal máximo del aumento de capital asciende a 929.999,70 euros. No obstante, el importe en que efectivamente se aumentará el capital social será el resultante de multiplicar el número definitivo de acciones emitidas por su valor nominal (0,70 euros).
Así, el importe del dividendo a cuenta asciende a los 1,483 euros brutos por acción, por lo que el importe agregado máximo ascenderá a 68.959.500 euros brutos.
Por último, la compañía ha precisado que los derechos de asignación gratuita adquiridos en el mercado durante el período de negociación no darán derecho a sus titulares a optar por recibir este dividendo a cuenta.
Así, el objetivo del pago de este dividendo opcional es ofrecer a los accionistas de la sociedad la posibilidad de decidir si prefieren recibir la totalidad o parte de su retribución objeto del sistema en efectivo o en acciones nuevas liberadas de la compañía.