Vodafone pierde 4.789 millones en su primer semestre fiscal por ajustes en Alemania, pero eleva previsiones

Archivo - FILED - 29 May 2024, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: FILE PHOTO - A company sign with the Vodafone logo is pictured in Duesseldorf. Photo: Thomas Banneyer/dpa - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico Vodafone cerró su primer semestre fiscal, finalizado en septiembre, con un resultado negativo de 4.789 millones de euros, en contraste con el beneficio neto atribuido de 829 millones de euros contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la operadora británica, que ha revisado al alza sus previsiones anuales.

Las cuentas de Vodafone reflejan un impacto negativo extraordinario de 4.850 millones por el deterioro de valor en relación con su inversión en Alemania. Asimismo, la operadora asumió costes de reestructuración por importe de 317 millones, frente a los 186 millones de un año antes.

Por su parte, el Ebitda ajustado después de alquileres (EbitdaaL) alcanzó en la primera mitad del ejercicio fiscal de Vodafone un total de 6.451 millones de euros, un 12,6% por encima de la cifra contabilizada en el mismo periodo del ejercicio precedente.

De su lado, la cifra de negocio de Vodafone alcanzó entre abril y septiembre los 21.853 millones de euros, lo que representa un avance interanual del 11,4%, incluyendo un crecimiento del 12,8% de los ingresos por servicios, hasta 18.409 millones.

En concreto, los ingresos por servicios en Alemania sumaron 5.483 millones, un 1,1% más; un 10,3% más en Reino Unido, hasta 4.040 millones; un 4,3% en el resto de Europa, con 2.520 millones; mientras que en Turquía aumentaron un 14,8%, hasta 1.523 millones; y un 41,5% en África, con 4.504 millones.

Al cierre del semestre, la deuda neta de Vodafone ascendía a 33.473 millones de euros, un 29% más.

"Hemos tenido un excelente comienzo en la nueva etapa de crecimiento de Vodafone", comentó Margherita Della Valle, consejera delegada de la compañía, destacando el crecimiento orgánico del 5,8% de los ingresos por servicios.

No obstante, a pesar de la satisfacción con el rendimiento general de Vodafone, la ejecutiva reconoció que "Alemania aún no está donde debería estar", añadiendo que la operadora pretende simplificar estructuralmente sus operaciones en el país.

La operadora ha revisado al alza sus previsiones para el ejercicio fiscal 2027, con un EBITDAaL ajustado esperado de entre 13.200 y 13.400 millones de euros y un flujo de caja libre ajustado entre 2.800 y 3.000 millones de euros, mientras que anticipa que los costes de reestructuración e integración en el ejercicio fiscal 2027 alcanzarán un máximo de aproximadamente 700 millones, incluyendo costes de integración de aproximadamente 400 millones de euros relacionados con la fusión de VodafoneThree.